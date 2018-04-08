Москва, 8 апреля, 2018, 15:45 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что целью очередных информационных вбросов о якобы имевших место химических атаках в Сирийской Арабской Республике является попытка выгородить террористические группировки и оправдать возможные удары Запада по Сирии. Соответствующее заявление российского внешнеполитического ведомства было опубликовано сегодня, 8 апреля.

T S Поджигатель

«Продолжаются информационные вбросы о применении хлора или других отравляющих веществ правительственными войсками… Цель этих лживых домыслов, не имеющих под собой каких-либо оснований, — выгородить террористов и непримиримую радикальную оппозицию, отказывающуюся от политического урегулирования, одновременно попытавшись оправдать возможные силовые удары извне», — сказано в сообщении.

На Смоленской площади подчеркнули, что любое вмешательство в сирийский конфликт под надуманными предлогами извне совершенно недопустимо и совершенно точно приведет к самым тяжелым последствиям.

Напомним, террористические группировки, окопавшиеся в городе Дума, что в Восточной Гуте, утверждают, что сирийские правительственные силы якобы применили химическое оружие против гражданского населения города.

Вскоре те же террористы стали сообщать о погибших и пострадавших якобы в результате сброса бомбы с хлором на Думу. Никаких реальных доказательств такой атаки конечно же нет.

Тем не менее государственный департамент США заявил, что в случае подтверждения информации о данной атаке, ответственной за использование химического оружия в Думе будет Россия.

Минобороны РФ опровергло информацию боевиков о том, что сирийская армия применила химоружие в Думе, где накануне, 7 апреля, возобновились боевые действия.

Стоит отметить, что террористы ранее уже не раз осуществляли подобный прием — распыляли хлор в подконтрольном им населенном пункте и обвиняли сирийские правительственные силы в использовании химического оружия.