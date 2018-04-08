Христово Воскресение: тысячи новосибирцев прошли Крестным ходом по городу
Новосибирск, 8 апреля, 2018, 16:21 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 8 апреля, тысячи горожан прошли Крестным ходом в рамках празднования Светлого Христова Воскресения по центральной улице — Красному проспекту: от Вознесенского кафедрального собора, где в Пасхальную ночь были совершены полунощница, пасхальная утреня и Божественная литургия, до собора Александра Невского.
На время шествия, которое началось в полдень, в городе было ограничено движение транспорта.
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В Крестном ходе приняли участие духовенство храмов города, представители православных молодежных клубов и спортивных объединений, учащиеся новосибирских духовных школ, вузов, певчие и миряне — более десяти тысяч новосибирцев.
Колонна шла под колокольный звон. За время трёхчасового шествия она остановилась лишь раз — возле часовни во имя святого Николая Чудотворца, где православные отслужили Пасхальный молебен с многолетием патриарху Кириллу и президенту Российской Федерации Владимиру Путину, а также всем православным христианам.
На протяжении всего пути участников Крестного хода прохожие встречали словами: «Христос воскресе!». Им в ответ тут же звучало многоголосное: «Воистину воскресе!»
Казалось, идущим с иконами, воздушными шарами, задумчивым и весёлым, представителям духовенства и мирянам не будет конца.
Финальная точка праздничного маршрута — собор Александра Невского.