Новосибирск, 8 апреля, 2018, 16:21 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 8 апреля, тысячи горожан прошли Крестным ходом в рамках празднования Светлого Христова Воскресения по центральной улице — Красному проспекту: от Вознесенского кафедрального собора, где в Пасхальную ночь были совершены полунощница, пасхальная утреня и Божественная литургия, до собора Александра Невского.

Анна Алябьева ИА REGNUM Крестный ход в Новосибирске

Анна Алябьева ИА REGNUM Подготовка к Крестному ходу

Анна Алябьева ИА REGNUM Крестный ход в Новосибирске

Анна Алябьева ИА REGNUM Крестный ход в Новосибирске

На время шествия, которое началось в полдень, в городе было ограничено движение транспорта.

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Анна Алябьева ИА REGNUM Крестный ход в Новосибирске

Анна Алябьева ИА REGNUM В Крестном ходе участвовали и учащиеся новосибирских духовных школ

В Крестном ходе приняли участие духовенство храмов города, представители православных молодежных клубов и спортивных объединений, учащиеся новосибирских духовных школ, вузов, певчие и миряне — более десяти тысяч новосибирцев.

Анна Алябьева ИА REGNUM Крестный ход в Новосибирске начался от Вознесенского кафедрального собора

Анна Алябьева ИА REGNUM Крестный ход в Новосибирске

Анна Алябьева ИА REGNUM За время трёхчасового шествия Крестный ход в Новосибирске остановился лишь раз — возле часовни во имя святого Николая Чудотворца

Колонна шла под колокольный звон. За время трёхчасового шествия она остановилась лишь раз — возле часовни во имя святого Николая Чудотворца, где православные отслужили Пасхальный молебен с многолетием патриарху Кириллу и президенту Российской Федерации Владимиру Путину, а также всем православным христианам.

Анна Алябьева ИА REGNUM Крестный ход в Новосибирске

Анна Алябьева ИА REGNUM Часовня во имя святого Николая Чудотворца

На протяжении всего пути участников Крестного хода прохожие встречали словами: «Христос воскресе!». Им в ответ тут же звучало многоголосное: «Воистину воскресе!»

Анна Алябьева ИА REGNUM Многие новосибирцы шли в колонне со своими иконами и крестами

Анна Алябьева ИА REGNUM Крестный ход в Новосибирске

Анна Алябьева ИА REGNUM Учащиеся новосибирских духовных школ

Казалось, идущим с иконами, воздушными шарами, задумчивым и весёлым, представителям духовенства и мирянам не будет конца.

Финальная точка праздничного маршрута — собор Александра Невского.

Анна Алябьева ИА REGNUM Собор Александра Невского

Анна Алябьева ИА REGNUM Финальная точка праздничного маршрута — собор Александра Невского