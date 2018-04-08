Москва, 8 апреля, 2018, 20:48 — ИА Регнум. Сегодня, 8 апреля, православные жители России отмечают главный христианский праздник — Пасху. Пользователи социальных сетей тоже присоединяются к празднованию, оставляя поздравления для своих друзей.

Скриншот страницы Twitter Маша П В социальных сетях отмечают Пасху

«Дорогие мои друзья, Христос Воскресе! Мира вам, добра, любви, здоровья вам и всем родным и близким людям, радости! Со светлым праздником Пасхи вас!» — пишет Ираида П.

Помимо многочисленных пожеланий, пользователи делятся с друзьями своим праздничным столом. Ленты всех социальных сетей сегодня пестрят фотографиями куличей и пасхальных яиц.

Скриншот страницы Twitter Маша П В социальных сетях отмечают Пасху

Скриншот страницы Twitter кот контейжн В социальных сетях отмечают Пасху

Причем для некоторых пользователей Пасха — это, в первую очередь, повод полакомиться куличами. Так, Tony Loves Ilona не скрывает, что ждал Светлого Воскресенья только из-за этого угощения.

«Кто-то: «Скоро Пасха, такой замечательный праздник. Иисус Христос воскрес, надо сходить в церковь».

Я: «Скоро Пасха, а это значит… куличи, куличи, куличи, куличи, много куличей!» — пишет Tony Loves Ilona.

Между любителями куличей в Twitter завязалось противостояние — часть из них предпочитают праздничный кекс с добавлением изюма, другие же не разделяют подобных вкусов.

«Ну наконец-то в ленте преимущественно сторонники изюма в куличах. Наконец-то Пасха в кругу единомышленников! За родину! За изюм! Изюм сила! Аве изюм! Ху ран зе ворлд? Изюм!» — пишет Grand Budapest.

К празднованию Пасхи присоединилась не только верующие, но и атеисты. Например, Кирилл рассказал, что чтит традиции и обычаи предков, поэтому ежегодно отмечает главный христианский праздник.

«Мне тут жена заявила, мол, какая Пасха нафиг? Ты же атеист! Объяснил, что традиции и обычаи предков надо чтить независимо от вероисповедания. Чуть не лишился повода», — отметил он.

Напомним, Пасха, или Воскресение Христово — древнейший и самый важный христианский праздник. Он установлен в честь Воскресения Иисуса Христа, которое является центром всей библейской истории и основой всего христианского учения. Дата Пасхи ежегодно исчисляется по лунно-солнечному календарю, поэтому это переходящий праздник.