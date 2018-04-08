Нью-Йорк, США, 8 апреля, 2018, 09:11 — ИА Регнум. Российский боец Хабиб Нурмагомедов победил американского бойца Эла Яквинта в титульном поединке турнира UFC 223. Бой проходил в Нью-Йорке (США).

BattleBeetle Хабиб Нурмагомедов

Бойцы сражались все пять раундов. Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей и завоевал титул чемпиона в лёгком весе.

Теперь в активе Нурмагомедова 26 побед. Пока он ни разу не проиграл.

Что касается Яквинтоя, то на его счету 13 побед, четыре поражения и одна ничья.

Ранее стало известно, что российский боец Забит Магомедшарипов одержал победу над американским бойцом Кайлом Бочняком. Бой длился три раунда.