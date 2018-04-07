Ереван, 8 апреля, 2018, 01:05 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян в субботу принял премьер-министра Карена Карапетяна.

president.am Серж Саргсян и Карен Карапетян

Как сообщает пресс-служба главы армянского государства, Карапетян доложил о результатах деятельности правительства и подчеркнул, что основные задачи выполнены. Карапетян и Саргсян обсудили долгосрочные программы и цели, за достижение которых взяла на себя ответственность Республиканская партия Армении.

«В понедельник новоизбранный президент страны Армен Саргсян официально вступит в свои полномочия. Согласно нашей Конституции — он обязан принять отставку правительства. Таким образом, заканчивается процесс перехода к парламентской форме правления, а это означает, что мы последний раз встречаемся в этом статусе», — сказал Серж Саргсян.

Он выразил Карапетяну и членам правительства благодарность за проделанную работу и дружбу.

«Подводя итоги, должны отметить, что с сентября 2016 года правительство приложило большие усилия и смогло воспользоваться политической стабильностью для развития экономики. Во время парламентских выборов наша партия получила вотум доверия народа, и мандат на формирование правительства остается за нами до 2022 года», — отметил Серж Саргсян.

По словам уходящего президента, это означает, что груз ответственности за развитие страны лежит на Республиканской партии, и в первую очередь на ее председателе и первом заместителе.

«Речь идет об индивидуальной ответственности. И мы обязаны продолжить начатое. Итоги 2017 года хорошие, однако в прошлом году мы наметили многочисленные программы, дали обещания, теперь наши усилия должны быть направлены на их реализацию», — заявил Серж Саргсян, выразив уверенность в том, что партия со всей ответственностью отнесется к своим обязанностям, а также правам.

«Так что нам многое еще предстоит сделать. На следующей неделе наша партия детально обсудит, как добиться необходимых показателей, мы также поговорим о видении развития страны», — сказал Саргсян.

Карен Карапетян, в свою очередь, выразил благодарность за доверие и совместную работу, и заверил в том, что созданы все необходимые предпосылки для осуществления фундаментальных и глубинных реформ.

«Этот период был очень интересным и творческим. Инициированная вами программа 2030 (Стратегия развития Армении 2030) и цели, которых мы должны достичь, очень амбициозны, но достижимы. Это потребует кропотливой, последовательной работы и смелости. Мы видим путь, по которому будем двигаться вперед», — сказал Карапетян, выразив мнение, что страну ждет интересное время.

«В ближайшие три-четыре года ожидаются определенные экономические успехи, которые станут основой для того, чтобы были осуществлены фундаментальные и глубинные реформы».

После принятых в Армении в 2015 году конституционных изменений страна переходит на парламентскую форму правления. Новоизбранный президент Армен Саргсян вступит в должность 9 апреля. В тот же день правительство Армении подаст в отставку. Премьер-министр, который, фактически, будет являться первым лицом государства, будет избран парламентом 17 апреля.