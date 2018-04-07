Москва, 8 апреля, 2018, 00:54 — ИА Регнум. Актеру Даниле Козловскому, фильм которого подвергли критике, стоит быть сдержаннее в суждениях, а иногда ‑ и вовсе промолчать. Так прокомментировал слова артиста, обвинившего российских граждан в «сплошной ненависти и хамстве», заместитель председателя комиссии Общественной палаты по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия, глава правления Межрегионального независимого профсоюза актеров театра и кино Денис Кирис.

Svklimkin Данила Козловский

По его словам, неосторожное высказывание может за секунду превратить публичного человека в изгоя. Творческие люди болезненно воспринимают критику, которая, однако, всегда будет сопровождать их работу, ведь «сколько зрителей, столько и мнений», добавил общественник.

«Но публичный человек всегда должен следить за своими словами», — сказал Кирис РИА «Новости». «Лучше всего промолчать в этой ситуации, я так считаю», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Данила Козловский выступил режиссером, сценаристом, исполнителем главной роли и продюсером спортивной драмы «Тренер», которая выйдет на экраны 19 апреля. Он заявил, что столкнулся с крайне негативными комментариями в интернете при обсуждении трейлера к фильму.

Козловский признался, что не ожидал от аудитории «такого количества ненависти» и злобы, и добавил, что в России, судя по всему, «сплошная ненависть и хамство».

Ранее широкий резонанс вызвали слова покинувшего Россию актера Алексея Серебрякова. Он заявил, что «ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство» не являются в России национальной идеей. В качестве таковой якобы выступают «сила, наглость и хамство».

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