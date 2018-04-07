Москва, 8 апреля, 2018, 00:00 — ИА Регнум. 8−9 апреля состоится официальный визит делегации Госдумы во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным в Иран.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума РФ

Поездка станет первым официальным визитом Володина Иран. Ранее Вячеслав Володин и Али Ардешир Лариджани провели ряд встреч в России, Корее и Пакистане.

В рамках визита планируется встреча спикера Госдумы с президентом Ирана Хасаном Рухани и председателем Собрания Исламского Совета Али Ардеширом Лариджани. Ключевыми темами станут взаимодействие двух стран в борьбе с терроризмом и экстремизмом, развитие контактов в торгово-экономической сфере, а также активизация совместной работы по выполнению договоренностей о расширении взаимовыгодных связей.

Отношения парламентов России и Ирана выходят на самый высокий уровень: планируется подписание регламента Комиссии по сотрудничеству между Госдумой и парламентом Ирана. Сопредседателями Комиссии станут Вячеслав Володин и Али Лариджани.

Спикер Госдумы также откроет пленарное заседание российско-иранского делового форума. В работе форума примут участие более ста представителей деловых кругов России и Ирана.

В составе российской делегации — депутаты всех фракций, в том числе председатели семи комитетов Госдумы, главы законодательных собраний Астраханской, Волгоградской и Саратовской областей, представители Торгово-промышленной палаты России, госкорпорации «Росатом», «РЖД», а также профильных министерств.

8 апреля в рамках визита состоится совместное заседание комитетов по международным делам Госдумы и Собрания Исламского Совета. Предстоит обсудить проблемы сирийского урегулирования и формирования новой архитектуры безопасности в Центральной и Южной Евразии, а также вопросы экономического сотрудничества России и Ирана, рассказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). Предстоит отдельно рассмотреть аспекты взаимодействия Москвы и Тегерана в сфере ядерной энергетики, а также перспективы СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий, подписанный Ираном, Россией, Китаем, США, Францией, Германией и Великобританией) в случае выхода Вашингтона из иранской «ядерной сделки».

Совместное заседание внешнеполитических комитетов Госдумы и Меджлиса станет уже вторым за историю российско-иранского межпарламентского сотрудничества. В первый раз парламентарии проводили подобное заседание на полях международной антинаркотической конференции в Москве в декабре 2017 года, тогда общую иранскую делегацию на форуме возглавлял спикер Исламского Совета Али Лариджани.