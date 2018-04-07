Лондон, 7 апреля, 2018, 16:59 — ИА Регнум. Властям Великобритании необходимо расследовать обстоятельства гибели морских свинок и кота, которые жили в доме бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщило британское отделение организации по защите животных PETA на странице в соцсети Twitter.

Цитата из х/ф «Кавказская пленница». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Птичку жалко!

«Никто не должен был оставлять этих животных в доме, так же, как нельзя оставлять детей — очевидно, что их необходимо было спасти, — говорится в сообщении. — PETA призывает провести расследование для того, чтобы определить, как такое могло произойти».

Ранее издание Mirror со ссылкой на свои источники сообщило, что в Великобритании ветеринар, получивший разрешение на доступ в дом Сергея Скрипаля в Уилтшире, обнаружил там двух погибших от жажды морских свинок и полуживого кота.

По данным издания, кот был умерщвлён из «благих пожеланий» и гуманистических соображений, а трупы животных кремированы.

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