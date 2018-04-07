Минск, 7 апреля, 2018, 15:51 — ИА Регнум. Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с приближающейся Пасхой и отметил вклад священнослужителя в укрепление церкви как нерушимой опоры общества. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщает пресс-служба Лукашенко.

President.gov.by Александр Лукашенко и патриарх Кирилл

По словам президента республики, Воскресение Христово наполняет сердца людей теплом и любовью, а сам этот день — «символ победы добра над злом и торжество жизни». Лукашенко подчеркнул, что сегодня церковь — это опора современного общества.

«Именно ваш значительный вклад сделал это возможным. Пусть яркий свет пасхальных дней станет Вашим источником душевных сил для дальнейшего плодотворного труда», — говорится в поздравительном послании белорусского президента.

Патриарх Кирилл, со своей стороны, отметил вклад Лукашенко в развитие взаимодействия государственной власти Белоруссии и Белорусского экзархата Московского Патриархата, выразив надежду на дальнейшую совместную работу для укрепления связей между славянскими народами и духовного просвещения современников.

Отметим, что сегодня Лукашенко утром также уже успел поздравить православных христиан Белоруссии со светлым Христовым Воскресением. По словам президента республики, этот праздник раскрывает суть христианства и обозначает духовное обновление людей, которые открыли свои сердца для веры.

Напомним, что 8 апреля православные отмечают праздник Пасхи — самый важный христианский праздник, который был установлен в честь Воскресения Иисуса Христа. 8 апреля оканчивается Великий пост, начавшийся 19 февраля и продолжавшейся 40 дней. Во всех храмах по случаю праздника идут торжественные богослужения.

Сегодня, в Великую субботу, и после пасхального богослужения верующие могут освятить пасхальные яйца, куличи, которые приготовлены заранее для праздничного стола.

Важное значение в пасхальном богослужении играет пасхальный огонь, поскольку он символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Традиционно Благодатный огонь доставляют из Иерусалима и торжественно разносят по всем храмам, а прихожане зажигают от него свечи. Схождение Благодатного огня в Храме Гроба Господня ожидают тысячи человек, часто ожидание верующий растягивается на период от трёх до пяти часов. Сейчас, как передают СМИ, Благодатный огонь уже сошёл в Храме.