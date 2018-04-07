Бишкек, 7 апреля, 2018, 15:07 — ИА Регнум. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение об освобождении Болота Суюмбаева от должности директора службы анализа и прогнозирования рисков национальной безопасности согласно поданному заявлению. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщила пресс-служба главы государства.

Отставка

В президентской администрации отметили, что Суюмбаев решил добровольно покинуть эту должность, подав заявление об уходе с поста заместителя председателя госкомитета нацбезопасности.

Вместо него на эту должность назначен Идрис Кадыркулов, работавший начальником управления ГКНБ по городу Ош и Ошской области, а еще раньше — заместителем руководителя госслужбы по контролю наркотиков.

ИА REGNUM напоминает, что за последние несколько дней это уже третий представитель руководства спецслужб Киргизии, ушедший в отставку по собственному желанию.

Так, 4 апреля 2018 года президент Киргизии снял с должности начальника госохраны Дамира Мусакеева. А 7 апреля 2018 года пост покинул сам председатель госкомитета нацбезопасности Киргизии Абдил Сегизбаев.