Бишкек, 7 апреля, 2018, 14:56 — ИА Регнум. Абдил Сегизбаев освобожден от должности председателя государственного комитета национальной безопасности Киргизии согласно поданному заявлению. Соответствующий указ подписал сегодня, 7 апреля, президент Сооронбай Жээнбеков, сообщает пресс-служба главы государства.

Pixabay.com Выбывший из игры

ИА REGNUM напоминает, что на посту главы спецслужб Киргизии Абдил Сегизбаев проработал два с половиной года — на эту должность он был назначен 5 ноября 2015 года.

Отметим, что ранее, 4 апреля 2018 года, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о снятии с должности заместителя главы киргизстанских спецслужб и начальника госохраны Дамира Мусакеева. По официальной версии, свой пост он также покинул добровольно.