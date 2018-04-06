Вашингтон, 6 апреля, 2018, 22:58 — ИА Регнум. Российская сторона расценивает санкционную политику США как стремление внести раскол в российское общество. Об этом говорится в комментарии, опубликованном 6 апреля на странице посольства России в Вашингтоне в Facebook.

Флаг США

«Вашингтон вновь ударил по российско-американским отношениям. Теперь под санкции попали капитаны российского бизнеса, отказавшиеся играть по вашингтонскому сценарию. При этом нам говорят, что эти меры не направлены против российского народа. Направлены. Против многотысячных коллективов предприятий, оказавшихся в очередном «штрафном» списке», — заявляют в российской дипмиссии.

В посольстве считают, что Соединённые Штаты сделали очередной шаг по разрушению свободы предпринимательства и конкуренции, интеграционных процессов в мировой экономике.

«В санкциях мы видим стремление США расколоть российское общество. Не получится. Под внешним давлением страна всегда объединялась вокруг своего лидера. Состоявшиеся недавно выборы президента России продемонстрировали поддержку подавляющей части российского народа Владимиру Путину», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сегодня министерство финансов США объявило об очередном расширении санкций против России. В чёрный список попали ещё 38 российских физических и юридических лиц — бизнесмены и высокопоставленные чиновники, фигурировавшие в опубликованном ранее «кремлёвском списке» Вашингтона.

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