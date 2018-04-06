Москва, 6 апреля, 2018, 21:26 — ИА Регнум. Племянница отравленного в Великобритании экс-офицера ГРУ Сергея СкрипаляВиктория Скрипаль прокомментировала отказ властей Соединённого Королевства в предоставлении ей въездной визы.

ИА REGNUM Здание Службы безопасности (MI5), Лондон, Великобритания

«Я была уверена, что так и произойдёт. Вы все ожидали чего-то другого. Конечно, я знала, что мне визу не дадут», — приводит её слова телеканал Sky News.

Виктория Скрипаль отметила, что британской стороне, «должно быть, есть что скрывать».

Напомним, ранее сегодня источник в правительстве Великобритании сообщил Би-би-си, что Виктории Скрипаль отказано в визе, так как «Россия, судя по всему, использует Викторию как пешку».

«Если она попала под влияние Кремля или Кремль её к чему-то принуждает, она тоже стала жертвой», — заявил собеседник Би-би-си.

В МВД Соединённого Королевства подтвердили данную информацию, при этом объяснив решение британской стороны тем, что заявление Виктории Скрипаль «не соответствовало иммиграционным правилам».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Лондон, «по крайней мере, исходя из гуманитарных соображений», найти в себе силы и официально высказаться относительно ситуации с визой для Виктории Скрипаль.