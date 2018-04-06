Москва, 6 апреля, 2018, 20:05 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости поддержать российский бизнес в связи с санкциями, передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вячеслав Володин

США ввели санкции в отношении 24 граждан РФ, в том числе бизнесменов и высокопоставленных чиновников, фигурировавших в опубликованном ранее «кремлевском списке». Всего под ограничения подпали 38 юридических и физических лиц России.

«Власти США неоднократно нарушали международное право и принципы развития международной торговли. Это совершенно неприемлемо. И в этой ситуации российские бизнесмены, попавшие под санкции, должны быть поддержаны. Будем обсуждать эти вопросы со всеми, кто заинтересован в росте российской экономики, сохранении и создании новых рабочих мест. Вместе мы найдем решение, которое позволит лидерам российского бизнеса более активно развиваться на территории нашей страны», — заявил Володин журналистам.

Он подчеркнул, что первоначально введенные санкции Россия преодолела, последовавшие санкционные списки тоже не дали результатов.

«Сейчас санкции в отношении ведущих предпринимателей страны — это признание эффективности их бизнеса. Все они воспринимаются как успешные люди, активные игроки экономического рынка. Через санкции пытаются помешать как их бизнесу, так и экономическому развитию страны», — указал спикер Госдумы.

Принятые решения в отношении российского бизнеса еще раз подчеркивают, что и санкции, и санкционные списки направлены на ослабление России и экономики, сказал Володин.

Так, под санкции попали агрохолдинг «Кубань», промышленная группа «Базовый элемент», компания B-Finance, группа En+, «Группа ГАЗ», «Газпром бурение», компания «Евросибэнерго», компания «Ладога менеджмент», группа NPV Engineering, ГК «Ренова», компания «Рособоронэкспорт», банк «Российская финансовая корпорация», машиностроительный холдинг «Русские машины», компания «Русал».