Москва, 6 апреля, 2018, 18:47 — ИА Регнум. Украина нагло, цинично выполняет заокеанскую волю своих хозяев и пытается втянуть Россию в открытый конфликт путем массовых похищений и удержания в заложниках наших людей — крымчан. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля, об этом заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия»), комментируя приговор капитану судна «Норд».

Kremlin.ru Наталья Поклонская

Капитан задержанного на Украине российского сейнера «Норд» Владимир Горбенко по решению Херсонского городского суда заключен под стражу на два месяца с возможностью внесения залога. Парламентарий предлагает «ответственным службам и ведомствам провести проверки законности ведения бизнеса, приобретения и использования имущества (земельных участков на Крымском побережье) украинскими чиновниками и правозащитниками, в том числе членами их семей и аффилированными с ними лицами».

"Среди которых, кстати, молчащий по этой ситуации уполномоченный по правам человека на Украине (Денисова Л.Л.) и иные чиновники (Куницын, Сенченко, Велижанский и многие другие)», — перечислила депутат.

По ее мнению, сидеть сложа руки и наблюдать за очевидным нарушением прав человека со стороны украинских властей могут только международные правозащитные организации и заинтересованные лица.

Поклонская ранее обратилась в Генпрокуратуру и ФСБ с просьбой принять процессуальное решение по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ: захват заложников — членов экипажа рыболовецкого судна «Норд».