Анкара, 7 апреля, 2018, 15:13 — ИА Регнум. Строительство атомной электростанции «Аккую» в сотрудничестве с Росатомом — проект огромной важности для Турции, мощная поддержка ее планов по развитию. Какие сложности преодолели российские и турецкие компании на пути к претворению в жизнь этого проекта, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Борис Марцинкевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Мирный Атом

Начало строительства АЭС «Аккую» означает, что процесс утверждения и передачи в регулирующие органы Турции всех документов, необходимых для получения полной лицензии для строительства АЭС, российскими специалистами завершен успешно. Площадка под АЭС зарезервирована еще в 1976 году, но начать воплощение проекта удалось только недавно. Одной из искусственных сложностей, которая мешала старту, были протесты гринписовских активистов, которые, не стесняясь собственного невежества, нагнетали ужасы, которыми чревато строительство АЭС, среди местного населения. Впрочем, реальные экономические выгоды, перспектива получения квалифицированной работы и развития инфраструктуры поселения Буюкеджели очевидно перевешивают нагнетаемый виртуальный негатив.

Турецкие специалисты, обученные в Обнинске, в Институте атомной энергетики, получили дипломы о высшем образовании после 6,5 года обучения. Присутствовавший на церемонии вручения дипломов замминистра энергетики Турции Неджати Ямач сказал:

«Российское образование в области атомной энергетики востребовано. И очень символично, что первые турецкие атомщики получили свои знания в городе, где в своё время была построена первая в мире атомная электростанция. Теперь наши молодые специалисты будут принимать участие в строительстве первой в Турции АЭС. И то, что они стали выпускниками, является значительным шагом в реализации проекта АЭС «Аккую».

Какие перспективы открывает строительство и запуск АЭС «Аккую» перед российско-турецким сотрудничеством, развитием самой Турции и, шире, благополучием всего ближневосточного региона, читайте в статье: Турецкий гамбит: «Аккую» на Средиземном море

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