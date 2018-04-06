Москва, 6 апреля, 2018, 16:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил Сергея Копыркина послом России в Армении.

embassyru.am Здание посольства России в Армении

«Назначить Копыркина Сергея Павловича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Армения», — говорится в указе президента от 6 апреля, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

Другим указом президента Ивана Волынкин освобожден от должности посла России в Армении.

Сергей Копыркин родился в 1962 году. До назначения на должность посла в Армении являлся заместителем постоянного представителя РФ при ЕС и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе.

Иван Волынкин был назначен на пост посла России в Армении 21 марта 2013 года.