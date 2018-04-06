Санкт-Петербург, 6 апреля, 2018, 16:39 — ИА Регнум. Президент футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Сергей Фурсенко включен в новый санкционный список, который 6 апреля обнародовал Вашингтон. Минфин США заявил о внесении него 38 крупнейших российских бизнесменов и компаний.

Fc-zenit.ru Сергей Фурсенко

В том числе, в список включены Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Владимир Богданов, Игорь Ротенберг, Сулейман Керимов, Андрей Костин и другие бизнесмены, а также несколько высокопоставленных российских чиновников федерального уровня.

В числе фигурантов списка оказался и глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Напомним, что «Газпром» — генеральный спонсор ФК «Зенит».

Санкционные меры Вашингтона против граждан и компаний из России вводятся в соответствии с законом о противодействии противникам США при помощи санкций (CAATS).

Как известно, Сергей Фурсенко возглавил ФК «Зенит» в конце мая 2017 года. Он объединил в одном лице должности председателя правления и президента клуба.

Сергей Фурсенко родился 11 марта 1954 года в Ленинграде. Окончил Ленинградский политехнический институт. С 2003 по 2008 год был генеральным директором дочернего предприятия ПАО «Газпром» «Лентрансгаз».

В конце 2005 года Сергей Фурсенко был назначен председателем совета директоров ФК «Зенит», а в январе 2006 года стал президентом клуба. Именно при его руководстве «Зенит» выиграл свое первое чемпионство в российской истории в 2007 году.

С января 2010 года по июня 2012 года Сергей Фурсенко занимал должность президента Российского футбольного союза (РФС). C марта 2012 по март 2014 года являлся членом исполкома УЕФА. В июле 2012 года был включен в Президентский совет по развитию физкультуры и спорта. Член совета директоров ПАО «Газпром нефть» и ООО «Газпром газомоторное топливо».