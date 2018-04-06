Дерипаска и Вексельберг включены в санкционный список минфина США
Вашингтон, 6 апреля, 2018, 15:25 — ИА Регнум. Минфин США заявил о внесении в санкционный список 38 российских бизнесменов и компаний. Об этом говорится в сообщении министерства.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Санкции
В частности, в список внесены российские бизнесмены Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и Кирилл Шамалов.
Также в список внесен сенатор Сулейман Керимов.
В документе, опубликованном на официальном сайте министерства, перечислены фамилии Михаила Фрадкова, Сергея Фурсенко, Владимира Колокольцева и главы «Газпрома» Алексея Миллера.