Ростов-на-Дону, 6 апреля, 2018, 15:14 — ИА Регнум. Из Ростова-на-Дону в Москву к празднику Светлого Христова Воскресения отправилась гигантское творожное лакомство. Отведать «царь-пасху», приготовленную донскими кулинарами, смогут не только москвичи, но и гости российской столицы. Организаторы обещают, что творожного кулича хватит всем — он весит более тонны, сообщает ИА REGNUM.

ИА REGNUM Новочеркасский Патриарший Вознесенский войсковой всеказачий собор

Увесистая «царь-пасха», как утверждают изготовители, исполнена в соответствии со всеми древними традициями. В составе кулича — натуральный творог, изюм, цукаты, поджаренные орешки, корица и мускат.

Отметим, что впервые рекордная «царь-пасха» была изготовлена в 2011 году, тогда она весила около 500 кг, её представили тогда в древней столице донского казачества — станице Старочеркасской. В 2012 и 2013 годах гигантским куличом угощали ростовчан и гостей города-миллионника. В 2014 году «царь-пасха» стала подарком Севастополю, в 2015 году — Донецку, в 2016 году — Симферополю. В 2017 году творожный кулич отведали в Новочеркасске. В 2018 году «царь-пасха» будет представлена у храма Христа Спасителя.

Тем временем в Ростове-на-Дону и области открылись уличные киоски, на прилавках которых продавцы выставляют пасхальные куличи. В ассортименте не только изделия из теста и творога, но и имбирные печенья, пряники.

В преддверии праздника во всех храмах Донского региона сотрудники регионального управления МЧС России провели инспекцию по храмам. Спасатели проверили соблюдение противопожарных правил: открыты ли эвакуационные выходы, исправны ли огнетушители и пожарная сигнализация.

Отметим, в Пасхальную ночь на Дону будут открыты двери около 300 храмов. Обеспечивать безопасность верующих будут представители МЧС, полицейские патрули, казачьи дружины.