Магас, 6 апреля, 2018, 15:02 — ИА Регнум. В Ингушетии будет открыт новый арт-объект — памятник честной конкуренции. Инициатором его установки стало республиканское управление Федеральной антимонопольной службы. В 2018 году ведомство отмечает 10-летие со дня основания. Юбилей в управлении решили отметить как-то по-особому. Вот и пришла в голову идея установки памятника, сообщил глава регионального УФАС Батыр Точиев.

ГТРК Ингушетия Памятник честной конкуренции

Объявили конкурс, но ни одна из присланных на него работ не устроила руководство антимонопольной службы. Тогда решили поискать таланты в своем управлении и нашли.

«Мы начали выяснять, а как другие, в других регионах и странах, видят конкуренцию в памятнике. Оказалось, что в мире такого нет вообще. Автором нового памятника стал коллективный разум нашего управления», — заявил Точиев.

ГТРК Ингушетия Памятник честной конкуренции

На макете скульптурной композиции три мужских силуэта, символизирующие власть, бизнес и потребителя. Каждый из них поддерживает одной рукой небольшое дерево, символизирующее благосостояние, а в другой держит портфель, указывающий на принадлежность к бизнесу.

«В протянутых руках друг к другу и в том, что они находятся на одном уровне, есть свой смысл. И в дереве благосостояния тоже есть свой смысл», — пояснил глава ведомства.

Идея установки нового памятника нашла одобрение и у руководства Ингушетии. Было решено, что он будет открыт на территории столицы республики — Магаса. Новый монумент может появится уже осенью 2018 года.