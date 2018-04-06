Первый в мире памятник честной конкуренции будет установлен в Ингушетии
Магас, 6 апреля, 2018, 15:02 — ИА Регнум. В Ингушетии будет открыт новый арт-объект — памятник честной конкуренции. Инициатором его установки стало республиканское управление Федеральной антимонопольной службы. В 2018 году ведомство отмечает 10-летие со дня основания. Юбилей в управлении решили отметить как-то по-особому. Вот и пришла в голову идея установки памятника, сообщил глава регионального УФАС Батыр Точиев.
Объявили конкурс, но ни одна из присланных на него работ не устроила руководство антимонопольной службы. Тогда решили поискать таланты в своем управлении и нашли.
«Мы начали выяснять, а как другие, в других регионах и странах, видят конкуренцию в памятнике. Оказалось, что в мире такого нет вообще. Автором нового памятника стал коллективный разум нашего управления», — заявил Точиев.
На макете скульптурной композиции три мужских силуэта, символизирующие власть, бизнес и потребителя. Каждый из них поддерживает одной рукой небольшое дерево, символизирующее благосостояние, а в другой держит портфель, указывающий на принадлежность к бизнесу.
«В протянутых руках друг к другу и в том, что они находятся на одном уровне, есть свой смысл. И в дереве благосостояния тоже есть свой смысл», — пояснил глава ведомства.
Идея установки нового памятника нашла одобрение и у руководства Ингушетии. Было решено, что он будет открыт на территории столицы республики — Магаса. Новый монумент может появится уже осенью 2018 года.