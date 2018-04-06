Ленинградская область, 6 апреля, 2018, 15:00 — ИА Регнум. Основными задачами для агропромышленного комплекса Ленинградской области на ближайшие годы являются ввод в оборот новых сельскохозяйственных земель, увеличение количества фермерских хозяйств, строительство новых тепличных хозяйств, овощехранилищ и складских логистических центров, а также реализация программы «Ленинградский гектар» *. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на встрече с сельхозпроизводителями региона накануне начала весеннего сева.

Lenobl.ru На полях Ленобласти

«Несмотря на то, что Ленинградская область находится в зоне рискованного земледелия, это не мешает вам показывать рекорд за рекордом. В минувшем году отрасль произвела сельхозпродукции на 100 млрд рублей и занимает лидирующие позиции в России по производству молока, мяса птицы, яиц и рыбы», — приводит слова губернатора Ленобласти его пресс-служба в пятницу, 6 апреля.

Александр Дрозденко подчеркнул, что сельское хозяйство региона должно быть сбалансированным, поэтому требуется «определить, какая продукция наиболее востребована на рынке, где у нас есть перспективы роста и какие виды государственной поддержки мы можем оказать».

Губернатор также отметил, что в 2017 году заработная плата аграриев Ленобласти выросла на 5,7% (до 37,5 тыс. рублей в месяц) и приблизилась к средней зарплате по экономике региона.

«Рост оплаты труда, как и увеличение надоев, урожаев и привесов, невозможен без внедрения новых технологий. И отрадно, что в настоящий момент в Ленинградской области реализуется более 40 инвестиционных проектов на сумму свыше 50 млрд рублей. Это серьезный вклад в будущее», — добавил глава Ленобласти.

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Как сообщало ИА REGNUM, два года подряд непогода становилась причиной неурожая в Ленинградской области. Так, в 2017 году было собрано лишь 93% зерновых от объема урожая прошлого года, 76% картофеля и 90% овощей. В 2016 году Ленобласть также понесла значительные убытки, недосчитавшись почти трети урожая, вследствие аномально дождливой и холодной погоды в летний период.

После двух неурожайных лет власти Ленобласти решили взять курс на постепенный отказ от овощеводства (картофель, капуста, морковь) в пользу тех направлений, которые в меньшей степени зависят от погоды. Речь идет о животноводстве, в интересах которого будет всячески развиваться кормовая база.

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Как отмечают в областном правительстве, по итогам 2017 года Ленинградская область занимает 1-е место в России по производству яиц и молочной продуктивности коров, 2-е — по поголовью птицы, 3-е — по выращиванию форели, 3-е — по производству мяса птицы и 5-е — по производству молока в сельхозорганизациях.

В 2017 году объем производства продукции сельского хозяйства составил 103,5 млрд рублей (+6,2 млрд рублей к 2016 году), что составляет более 40% валовой продукции сельского хозяйства СЗФО или порядка 2% продукции России.

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На реализацию мероприятий по поддержке сельскохозяйственного производства за счет средств регионального и федерального бюджетов в 2017 году было направлено 4,8 млрд рублей (102,1% к уровню 2016 года). В настоящее время в регионе реализуется и планируется к реализации более 40 инвестиционных проектов на сумму более 51 млрд рублей.

Например, на днях подписано соглашение о взаимодействии с растениеводческим хозяйством «Брод» при реализации инвестиционного проекта по закладке плодового сада площадью в 300 га на территории Лужского района. Проект предполагает разбивку сада, где на площади в 250 га будут выращиваться яблони различных районированных для Северо-Запада сортов, на 20 га — груши, сливы и вишни и на 30 га ягоды. При реализации проекта запланировано создание 30 рабочих мест. Инвестиции составят более 197 млн рублей.

* Проект «Ленинградский гектар», который Александр Дрозденко упомянул в числе приоритетных, предполагает предоставление желающим осваивать отдаленные районы Ленинградской области до 10 гектаров земли и 3 млн рублей подъемных. Участниками программы могут стать как жители Ленобласти, так и других регионов России. На ленинградском гектаре может быть организовано сельскохозяйственное производство, переработка пищевой продукции, предприятия лесного комплекса или рекреационного назначения для организация активного отдыха, охоты, рыбалки.