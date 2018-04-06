Москва, 6 апреля, 2018, 14:22 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на странности, связанные с гибелью домашних животных экс-разведчика Сергея Скрипаля, «забытых» британскими правоохранителями в его запертом доме. Ход своих размышлений Захарова изложила на своей странице в Facebook.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По словам представителя МИД России, непонятно, работают ли вообще в Британии пресс-службы госорганов, если вся информация, связанная с делом об инциденте в Солсбери, «сливается» СМИ в виде комментариев «неназванных источников».

«Домашних животных Скрипаля в виде двух морских свинок и кота в живых уже нет. Это только на первый взгляд повод для очередной порции шуток — «убрали важных свидетелей». А на самом деле это действительно важные свидетели, раз речь идёт о химическом отравляющем веществе», — отметила она.

Также она обратила внимание на следующую странность, связанную с погибшими питомцами — их не забрали из дома, хотя в помещениях производился обыск.

«То есть как? Обыск был, а животных не заметили? Не заметили питомцев человека, который был отравлен нервно-паралитическим газом?» — удивляется Захарова.

Также поразило Захарову то, что кота, который якобы находился «в стрессовом состоянии», доставили «в ту самую лабораторию Портон-Дауна», а затем усыпили.

«Почему усыпили? Ответ — потому что кот был «в стрессовом состоянии», так как его тоже «не заметили» при обыске. Так обычно в Великобритании поступают с домашними животными?» — спрашивает официальный представитель российского МИД.

Не менее интересным Захаровой кажется факт кремации трупов животных — ведь останки могли стать «важной уликой в деле об отравлении химвеществом».

«По нашим данным, о том, что в доме оставались домашние животные, знала телекомпания BBC, но по каким-то причинам эту информацию скрыла. Хотелось бы получить разъяснения», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, по сведениям издания Mirror, в Великобритании ветеринар, получивший разрешение на доступ в дом Сергея Скрипаля в Уилтшире, обнаружил там двух погибших от жажды морских свинок и полуживого кота.

Животное было усыплено, а трупы животных кремированы — так как на них мог оставаться яд «Новичок». По информации издания, полученной от представителя министерства по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельских дел Великобритании, кот был умерщвлён из «благих пожеланий» и гуманистических соображений.

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