Новосибирск, 6 апреля, 2018, 13:37 — ИА Регнум. В новосибирских храмах завтра, 7 апреля, с 15.00 часов начнётся освящение куличей и яиц, и продолжится оно утром 8 апреля — в день Святого Воскресения Господня.

Скриншот с сервиса бесплатных объявлений «Юла» В Новосибирске стоимость кулича доходит до 1 600 рублей

Только на Кочковском хлебозаводе к Пасхе испекли более 2,5 тысяч куличей.

Но чем ближе Светлый праздник Пасхи, тем цены на куличи выше. По данным сервиса бесплатных объявлений «Юла», цена на эту выпечку в Новосибирске уже увеличилась в полтора раза, средняя цена с начала месяца выросла на 50% — до 360 рублей, а в отдельных случаях уже перевалила за тысячу рублей.

Стоимость главного пасхального атрибута в Новосибирске выше на 20%, чем в среднем по России (300 рублей). Цена доходит до 1000−1600 рублей за кулич ручной работы. За эту цену пекарь добавит в праздничную выпечку цукаты, орехи и мармелад.

В 23:30 часов субботы в храмах Новосибирска и Новосибирской области состоится предпасхальная молитва — полунощница, после которой в полночь начнутся крестный ход, пасхальная заутреня и Божественная литургия. В 12:00 часов (время местное) воскресенья Пасхальный крестный ход начнётся в областной столице — от Вознесенского кафедрального собора до Александро-Невского собора.