Москва, 6 апреля, 2018, 12:43 — ИА Регнум. Конструктивный диалог, который выстроили Госдума и правительство РФ, позволяет принимать более качественные и эффективные решения, которые способствуют развитию страны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе расширенного заседания фракции «Единая Россия» с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в преддверии отчета правительства перед Госдумой.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дмитрий Медведев

По его словам, совместная работа Госдумы и правительства оказалась эффективной и показала положительный результат, вследствие чего экономика РФ вышла из стагнации за достаточно короткое время.

«Мы сегодня говорим о развитии, при этом, несмотря на кризис, права наших граждан были защищены, это тоже итог работы правительства и взаимодействия Госдумы с правительством. Есть и очень серьезные результаты — в жилищном строительстве и сельском хозяйстве. Они у нас рекордные по сравнению с советским периодом времени, и это удалось сделать в непростое время», — отметил Володин.

По его словам, работу правительства и депутатов нужно оценивать комплексно и говорить не только о проблемах, которые «постоянно находятся в приоритете обсуждения», но и о тех задачах, которые удалось разрешить, «потому что это тяжелая, непростая работа».

«Мы выходим на лучшее качество принимаемых решений и большую эффективность», — заявил Володин, поблагодарив за это главу правительства РФ.

Встреча с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым проходит в преддверии его ежегодного доклада в Госдуме, который в 2018 году намечен на 11 апреля.