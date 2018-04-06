Москва, 6 апреля, 2018, 08:46 — ИА Регнум. В Москве 6 апреля ожидается потепление до плюс 15 градусов, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Весна в Москве ИА REGNUM Весна в Москве

Днем в столице будет теплая и облачная погода с прояснениями. Воздух прогреется до 15 градусов тепла.

Во второй половине дня 6 апреля возможен небольшой дождь. Ветер будет дуть южный со скоростью 7−12 м/с.

Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба. В ночь на субботу сильно не похолодает: ниже нуля столбики термометров не опустятся, температура воздуха будет около плюс трех градусов.

В Московской области днем будет от 11 до 16 градусов тепла. Ночью — от минус двух до плюс трех градусов.