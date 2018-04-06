Москва, 6 апреля, 2018, 07:12 — ИА Регнум. Торги на внутреннем валютном рынке открылись 5 апреля ростом по рублёвым парам. На общем фоне укрепления доллара США курс рубля снизился к доллару до 57,78 рубля, к евро — до 70,80 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

На американскую валюту благоприятное влияние оказало снижение напряженности относительно угрозы разрастания торговой войны между США и Китаем. Власти США изъявили желание вести переговорный процесс с Китаем по поводу торговых отношений. По итогам дня нефть подорожала, а мировые фондовые индексы закрылись ростом на 0,5% — 1%.

Сегодня, 6 апреля, на торгах в Азии баррель Brent подешевел на 0,8%, до $67,98. Также укрепились японская йена, швейцарский франк и золото, что указывает на очередное бегство инвесторов в зашитые активы.

Оказывается, после закрытия американской сессии администрация Белого Дома опубликовала поручение Дональда Трампа торговому ведомству страны рассмотреть возможность введения дополнительных тарифов на китайские товары еще на $100 млрд.

Власти США считают, что Китай неправильно поступил, подняв тарифы на американские товары, но при этом постоянно добавляют, что открыты к переговорам. Из-за этой неопределенности на мировых биржах сохранятся импульсивные разнонаправленные ценовые колебания по активам.

Китай официально инициировал разбирательство в ВТО в связи с введением США ввозных пошлин на алюминий и сталь, поскольку они избирательно ввели их в отношении части членов ВТО. Сегодня нужно ждать ответа Китая по поводу планируемого поднятия тарифов до 100 млрд долларов.

Открытие торгов на Мосбирже по паре доллар/рубль стоит ожидать в районе 57,90 руб., евро/рубль — 71,00 руб. Из-за торговой войны США с Китаем появились предпосылки 6 апреля закрыться выше 58 рублей. В паре евро/рубль сопротивлением выступит уровень 71,40 рубля.

Напомним, 5 апреля по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 26 коп. (+0,46%), до 57,71 руб., курс евро — на 6 коп. (+0,09%), до 70,62 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,1 млрд (-9,67%), евро/рубль — 407,5 млн евро (+10,73%).

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