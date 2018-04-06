Москва, 6 апреля, 2018, 05:32 — ИА Регнум. Страстную пятницу отмечают православные христиане 6 апреля.

Рогир ван дер Вейден. Распятие

Страстная пятница, или Великая пятница, отмечается во время Страстной недели — за два дня перед Пасхой. Она посвящена страданиям Иисуса Христа на кресте и его смерти, снятию с креста и погребению.

Богослужение в православных храмах проводится вечером в Великий Четверг. Читаются 12 евангельских отрывков (Двенадцать Евангелий). В это время прихожане стоят с зажженными свечами.

В Великую пятницу в храмах не проводится литургия. На вечерне выносится плащаница и поется особый канон «О распятии Господа». Плащаница — погребальное полотно, в которое было обернуто тело Господа при погребении.

Верующие в этот день воздерживаются от принятия пищи. Не принято в Великую пятницу заниматься хозяйственными делами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 апреля православные отметили Великий или Чистый четверг. Праздник посвящен Тайной вечере, когда Христос в последний раз делил трапезу с апостолами.