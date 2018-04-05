Лондон, 6 апреля, 2018, 02:50 — ИА Регнум. Новость под заголовком «Правительство Великобритании: Юлия Скрипаль не приняла российское предложение о помощи» опубликована на сайте британского агентства Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Великобритании

«Британские власти передали российской гражданке Юлии Скрипаль, которая месяц назад была отравлена в Англии, предложение посольства России о консульской помощи, но она этого не сделала, сообщило в четверг министерство иностранных дел в Лондоне», — говорится в сообщении агентства от 5 апреля.

Reuters ссылается на заявление Форин-офиса (МИД Британии) о консульской помощи, которое появилось вскоре после пресс-конференции Александра Яковенко, посла РФ в Великобритании. Российский представитель несколько раз сказал, что Москва тщетно просила у британцев организовать консульский доступ к Скрипаль.

Британское агентство цитирует заявление Форин-офиса:

«Мы передали г-же Скрипаль предложение посольства России в консульской помощи. Г-жа Скрипаль теперь может решить, когда принять это предложение, но на сегодняшний день она этого не сделала».

Напомним, пресс-конференция Яковенко состоялась в Лондоне 5 апреля — после того как российская сторона получила от британского МИДа информацию, согласно которой Юлии Скрипаль «было передано предложение посольства об организации консульского доступа».

Российский посол заявил в связи с этим:

«Мы хотим прозрачности, и мы хотим международного участия в этом так называемом расследовании».

Он поздравил Скрипаль с улучшением самочувствия и пожелал выздоровления ее отцу Сергею Скрипалю. Дипломат отметил, что, вопреки многочисленным запросам со стороны посольства, Лондон так и не предоставил информации о состоянии Юлии Скрипаль и ее отца и не обеспечил к ним доступа.

«Мы же хотим официально посетить Юлию Скрипаль и ее отца для того, чтобы посмотреть на их состояние, поговорить с ними, задать вопросы, потому что мы должны провести расследование этого, возможно, террористического акта», — заявил Яковенко.

Напомним, российское посольство в Лондоне 5 апреля сообщило, что из британского МИДа получена нота, согласно которой Юлия Скрипаль «способна принять решение о том, готова ли она воспользоваться нашим предложением, и если да, то когда».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российское посольство призвало британских коллег соблюдать Венскую конвенцию 1963 года, а также передавать сведения относительно российских граждан напрямую в российское ведомство, чтобы о них не приходилось узнавать из СМИ.