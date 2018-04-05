Нью-Йорк, США, 5 апреля, 2018, 23:44 — ИА Регнум. Театр абсурда и фейк. Так охарактеризовал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя всё, что устроили Британия, США и их сателлиты вокруг «дела Скрипаля».

ИА REGNUM Здание службы внешнеполитической разведки Великобритании

Выступая 5 апреля на заседании Совета Безопасности ООН, Василий Небензя перечислил наиболее экстравагантные и неадекватные заявления британских СМИ, МИДа и спецслужб.

«Вчера с сайта британского МИДа был удален твит о российском происхождении вещества. Это уже вызвало скандалы и кривотолки. Но на помощь Борису Джонсону и британскому МИДу, как Чип и Дэйл поспешили британские спецслужбы, которые через газету Times вчера сообщили, что им удалось с помощью научного анализа и разведданных установить вероятный источник происхождения отравляющего вещества уже через несколько дней после химатаки в Солсбери. Утверждается, что 7 марта кабинет министров знал, что яд с более чем высокой степенью вероятности произведен в России», — напомнил Василий Небензя.

Особенно экстравагантно, отметил постпред России, выглядят утверждения британских спецслужб о том, что они нашли место нахождения секретной российской лаборатории, в которой было произведено нервно-паралитическое вещество, но при этом не могут абсолютно однозначно говорить о местонахождении этой лаборатории.

«Дальше — больше: Dailymail тоже поведала нам вчера, что у британской разведки есть сверхсекретная информация от неких источников о том, что Россия, оказывается, в преддверии атаки в Солсбери испытывала нервно-паралитическое вещество на повседневных объектах, таких как дверные ручки. Господа, я даже не знаю, как это комментировать, это какой-то театр абсурда. У вас что, не нашлось поправдоподобней фейка?», — риторически спросил Василий Небензя.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Британии продолжают голословно обвинять Россию в применении в британском городе Солсбери против экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери боевых отравляющих веществ.

Никаких доказательств Великобритания до сих пор не представила, однако потребовала политической поддержки этой истерики. В результате США, Канада, Австралия и несколько европейских стран выслали в общей сложности 150 российских дипломатов. Россия предприняла ответные зеркальные меры.