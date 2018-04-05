Нижний Новгород, 5 апреля, 2018, 23:16 — ИА Регнум. Министерство спорта Нижегородской области обратилось за помощью в подготовке стадиона «Нижний Новгород» к чемпионату мира по футболу с письмом главам муниципальных образований и городских округов. Текст письма опубликовал на своей странице в одной из социальных сетей президент Федерации бокса Нижегородской области, чемпион мира и России по боксу Андрей Гоголев.

Пресс-служба компании «Стройтрансгаз» Стадион «Нижний Новгород» 26 марта 2018 года

В письме указано, что «к сожалению, уровень подготовки стадиона к открытию требует привлечения дополнительной рабочей силы».

В связи с чем ведомство просит направить сотрудников физкультурно-оздоровительных комплексов и других учреждений физкультуры и спорта «для завершения строительно-хозяйственных работ». Требуется 10 человек (вероятно, от каждого муниципалитета) в период с 6 по 14 апреля.

«Сотрудники будут обеспечены трехразовым питанием, спецодеждой, инструментом и жильем (по необходимости). Надеюсь на понимание», — говорится в письме, которое заканчивается напечатанным именем профильного министра Сергея Панова.

В то же время, комментируя письмо, Гоголев отмечает, что ни подтвердить, ни опровергнуть подлинность этого документа он не может, поскольку получил его от знакомого также посредством соцсети.

Скриншот страницы facebook.com/agogolev1 Скрин письма, опубликованный Гоголевым

После публикации письма на портале правительства Нижегородской области появился комментарий руководителя регионального оперативного штаба по подготовке к ЧМ-2018, и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрия Сватковского.

Он несколько обтекаемо отметил, что «в том числе ведется работа по набору персонала в эксплуатирующую организацию стадиона».

«Не исключено, что сотрудники ФОКов из городов и районов Нижегородской области, которые уже имеют хороший опыт обслуживания спортивного оборудования и содержания спортивных объектов, могут быть привлечены к эксплуатации стадиона в будущем. Конечно, если у них будет такое желание. В любом случае их участие в подготовке тестовых матчей на новом стадионе принесет неоценимый опыт для работы на местах», — полагает Сватковский.

Напомним, три тестовых матча, которые пройдут в рамках первенства Футбольной национальной лиги на нижегородском стадионе проведет футбольный клуб «Олимпиец». Соперниками нижегородской команды 15 апреля станет ФК «Зенит 2» (Санкт-Петербург), 28 апреля — ФК «Ротор» (Волгоград) и 6 мая ФК «Луч Энергия» (Владивосток).

В рамках чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России в Нижнем Новгороде состоятся шесть матчей: между сборными Швеции и Южной Кореи, Аргентины и Хорватии, Англии и Панамы, Швейцарии и Коста-Рики. Также здесь пройдут 1/8 и ¼ финала.

Пресс-служба компании «Стройтрансгаз» Стадион «Нижний Новгород» внутри

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 23 марта стадион «Нижний Новгород» получил заключение о соответствии Минстроя РФ. Получение данного документа означает непосредственное приближение этапа сдачи в эксплуатацию.

«Это означает, что тестовый матч пройдет уже на сданном стадионе. Посмотрели объект, визуально — готовность неплохая. В сравнении со стадионами в других регионах нижегородский стадион также находится в высокой степени готовности. В начале строительства некоторые объекты «буксовали», но под контролем министерства строительства на данный момент почти все стадионы готовы», — сказал глава ведомства Михаил Мень.

В этот день на стадионе побывал и глава Минспорта России Павел Колобков, который заявил, что стадион станет украшением города.

«Стадион расположен на нижегородской Стрелке, где сливаются реки Волга и Ока. Конечно, это повлияло на внешний облик объекта: волнообразный фасад здания и его цветовую гамму. Архитектура стадиона позволяет ему гармонировать с историческими кварталами Нижнего Новгорода, вблизи которых он построен», — заключил Колобков.

24 марта в Нижнем Новгороде совместная делегация представителей FIFA и Оргкомитета «Россия-2018» провела финальный этап седьмого и последнего операционного визита по подготовке стадионов. Делегацию возглавили генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. Представитель FIFA говорил, что после получения разрешения на ввод в эксплуатацию необходимо сконцентрироваться на возведении временной инфраструктуры вокруг стадиона.