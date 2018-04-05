Успеть за неделю: Стадион «Нижний Новгород» достроят сотрудники ФОКов?
Нижний Новгород, 5 апреля, 2018, 23:16 — ИА Регнум. Министерство спорта Нижегородской области обратилось за помощью в подготовке стадиона «Нижний Новгород» к чемпионату мира по футболу с письмом главам муниципальных образований и городских округов. Текст письма опубликовал на своей странице в одной из социальных сетей президент Федерации бокса Нижегородской области, чемпион мира и России по боксу Андрей Гоголев.
В письме указано, что «к сожалению, уровень подготовки стадиона к открытию требует привлечения дополнительной рабочей силы».
В связи с чем ведомство просит направить сотрудников физкультурно-оздоровительных комплексов и других учреждений физкультуры и спорта «для завершения строительно-хозяйственных работ». Требуется 10 человек (вероятно, от каждого муниципалитета) в период с 6 по 14 апреля.
«Сотрудники будут обеспечены трехразовым питанием, спецодеждой, инструментом и жильем (по необходимости). Надеюсь на понимание», — говорится в письме, которое заканчивается напечатанным именем профильного министра Сергея Панова.
В то же время, комментируя письмо, Гоголев отмечает, что ни подтвердить, ни опровергнуть подлинность этого документа он не может, поскольку получил его от знакомого также посредством соцсети.
После публикации письма на портале правительства Нижегородской области появился комментарий руководителя регионального оперативного штаба по подготовке к ЧМ-2018, и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрия Сватковского.
Он несколько обтекаемо отметил, что «в том числе ведется работа по набору персонала в эксплуатирующую организацию стадиона».
«Не исключено, что сотрудники ФОКов из городов и районов Нижегородской области, которые уже имеют хороший опыт обслуживания спортивного оборудования и содержания спортивных объектов, могут быть привлечены к эксплуатации стадиона в будущем. Конечно, если у них будет такое желание. В любом случае их участие в подготовке тестовых матчей на новом стадионе принесет неоценимый опыт для работы на местах», — полагает Сватковский.
Напомним, три тестовых матча, которые пройдут в рамках первенства Футбольной национальной лиги на нижегородском стадионе проведет футбольный клуб «Олимпиец». Соперниками нижегородской команды 15 апреля станет ФК «Зенит 2» (Санкт-Петербург), 28 апреля — ФК «Ротор» (Волгоград) и 6 мая ФК «Луч Энергия» (Владивосток).
В рамках чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России в Нижнем Новгороде состоятся шесть матчей: между сборными Швеции и Южной Кореи, Аргентины и Хорватии, Англии и Панамы, Швейцарии и Коста-Рики. Также здесь пройдут 1/8 и ¼ финала.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, 23 марта стадион «Нижний Новгород» получил заключение о соответствии Минстроя РФ. Получение данного документа означает непосредственное приближение этапа сдачи в эксплуатацию.
«Это означает, что тестовый матч пройдет уже на сданном стадионе. Посмотрели объект, визуально — готовность неплохая. В сравнении со стадионами в других регионах нижегородский стадион также находится в высокой степени готовности. В начале строительства некоторые объекты «буксовали», но под контролем министерства строительства на данный момент почти все стадионы готовы», — сказал глава ведомства Михаил Мень.
В этот день на стадионе побывал и глава Минспорта России Павел Колобков, который заявил, что стадион станет украшением города.
«Стадион расположен на нижегородской Стрелке, где сливаются реки Волга и Ока. Конечно, это повлияло на внешний облик объекта: волнообразный фасад здания и его цветовую гамму. Архитектура стадиона позволяет ему гармонировать с историческими кварталами Нижнего Новгорода, вблизи которых он построен», — заключил Колобков.
24 марта в Нижнем Новгороде совместная делегация представителей FIFA и Оргкомитета «Россия-2018» провела финальный этап седьмого и последнего операционного визита по подготовке стадионов. Делегацию возглавили генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. Представитель FIFA говорил, что после получения разрешения на ввод в эксплуатацию необходимо сконцентрироваться на возведении временной инфраструктуры вокруг стадиона.