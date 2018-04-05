Москва, 5 апреля, 2018, 22:57 — ИА Регнум. Временные ограничения на поставки в Россию растениеводческой продукции из Абхазии, введённые из-за распространения опасного вредителя, будут отменены с 10 апреля, сообщает пресс-служба Минсельхоза России.

Цитрусы

5 апреля в Минсельхозе состоялось совещание под руководством главы ведомства Александра Ткачёва, в котором приняли участие руководители отраслевых департаментов и представители органов управления агропромышленного комплекса Абхазии.

На совещании также присутствовал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, который доложил о ходе мероприятий по борьбе с карантинными вредителями, проводимых на территории Абхазии.

Глава департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Петр Чекмарев сообщил, что «власти Абхазии на местах вовремя мобилизовали отряды, организовали ручной сбор, химическую обработку, провели огромную работу с населением.

«Собрано около 10,5 млн особей (вредителя — ред.), что позволило предотвратить его распространение на полях и плантациях садов и виноградников», — сказал Чекмарев.

Сообщается, что специалистами Россельхозцентра и экспертами также была проведена разъяснительная работа с местными специалистами и населением, даны рекомендации по мерам борьбы с вредителем, химической обработке растений и применению феромонных ловушек.

«По итогам совещания принято решение с учётом проведенной работы снять временные ограничения и открыть ввоз растениеводческой продукции с территории Абхазии с 10 апреля под контролем Россельхознадзора», — говорится в сообщении.

Напомним, Россельхознадзор с 1 апреля ввёл запрет на ввоз всей продукции растительного происхождения из Абхазии из-за коричнего-мраморного клопа. Ограничения распространяются в том числе на многооборотную тару и древесно-упаковочный материал.

До этого, в начале марта, уже был введён запрет на провоз в Россию продукции из Абхазии в багаже и ручной клади из-за выявления этого вредителя.

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