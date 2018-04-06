Москва, 6 апреля, 2018, 07:19 — ИА Регнум. Санкции, введённые Европой против России, наносят ущерб самим странам Запада, считает кандидат экономических наук, секретарь Федерального Совета «Партии Дела» Алексей Лапушкин. Об этом он заявил 5 апреля, выступая на пресс-конференции, посвящённой третьему заседанию Международного консервативного клуба, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба «Партии дела» Заседание Международного консервативного клуба

«Очень плодотворное было заседание, которое позволило сблизить наши позиции по многим вопросам», — заявил Алексей Лапушкин, рассказывая о сотрудничестве с иностранными членами клуба.

«Мы нашли общие точки соприкосновения и по итогам договорились о создании интеллектуальной сети обмена идеями и материалами, — добавил он. — Намечена публикация части этих материалов в СМИ и продолжение дальнейших встреч и дебатов».

При этом Лапушкин уточнил, что когда речь идёт о консервативной политике, то в первую очередь это касается защиты экономического суверенитета, государственной идентичности и протекционизма.

«Когда нашим партнерам навязывают санкции против РФ, это приводит к крайне существенным убыткам, — также сказал Лапушкин. — В том числе и для них. Это вопрос вырабатывания единой позиции. Глобализм одинаково бьёт как по нашей стране, так и по странам Запада. Выработка общих экономических подходов, возможно, даже стратегических, это одна из задач клуба, которую мы будем по мере его деятельности решать и выносить на всеобщее обсуждение».

С ним согласился основатель ассоциации «Венето — Россия», аналитик по геополитике в Институте высших геополитических исследований и смежных наук Элизео Бертолази.

«Не надо забывать, что экономическое санкции бумерангом бьют по нашей экономике, а не только по России, — сказал он, уточнив, что европейский предприниматель теряет из-за санкций миллиарды долларов, лишившись возможности экспортировать свои товары в РФ. — Это ужасно для нашей экономики».

В то же время он подчеркнул, что тот антироссийский курс, который взяли некоторые страны Евросоюза, связан не только с экономикой или политикой.

«Россия сегодня является оплотом защиты таких ценностей, которые Запад хочет удалить, — сказал Бертолази. — Аннулировать во имя глобализма».

Эту мысль поддержал член Генерального Совета «Партии Дела» Андрей Кобяков, который констатировал, что сегодня на Западе и в США сложилась такая антироссийская атмосфера, которая напоминает времена маккартизма, и любой политик, решивший высказаться в пользу России, тут же получает в свой адрес обвинения в работе на Владимира Путина и Кремль.

При этом решить проблему этого противостояния путём переговоров или при участии посредников тоже не получится. В этом убеждён ещё один член клуба — редактор внешнеполитического отдела палеоконсервативного журнала Chronicles Срджа Трифкович.

«Западный истеблишмент, который мешает Дональду Трампу договориться с Россией, и европейские элиты, которые контролируют политический дискурс в СМИ и научных кругах, не хотят согласия, и здесь нет никакого недопонимания, — заявил он. — Они хотят приструнить Россию и добиться там смены режима. Так что забудьте об идее посредничества, потому что это всё равно что спросить, кто мог бы выступить посредником между Польшей и гитлеровской Германией в сентябре 1939 года».

Единственное согласие, на которое, по мнению Трифковича, согласны западные элиты, это согласие на то, что Россия должна удалиться вглубь евразийского материка и отказаться от любой роли во внешней политике.

«Мы (США — прим. ИА REGNUM ) не пришли бы к такой ситуации, если бы не участвовали в перекраивании геополитической карты», — добавил он и пояснил, что, например, проблема Украины не в том, что Россия там что-то не так делает, а в том, что сегодняшняя Украина — это результат совместного проекта США и Евросоюза.

«Проблема Ближнего Востока также существует не из-за того, что там проводит свою политику РФ, — заявил Трифкович. — Проблема в том, что там выращивали исламистов и джихадистов».

В то же время он не согласился с распространённым среди российских политологов мнением, что антироссийский поход европейских стран связан с попытками элит ЕС сохранить расползающееся пространство Еврозоны.

«Мне думается, что единства Европейского союза можно было бы добиться гораздо более эффективно при противоположной политике, то есть оказавшись в равной удаленности как от Вашингтона, так и от Москвы и не подчиняясь американскому диктату, — сказал Трифкович. — Поддерживая линию, навязанную из-за океана, европейские лидеры фактически подорвали ЕС, ибо совершенно очевидно, что сейчас мы находимся дальше от понятия о единой европейской внешней политике, единой европейской оборонной политике, чем 20 или 30 лет тому назад. В то же время было бы очень странно, если бы, например, правительство Германии попыталось бы преодолеть внутренние политические и экономические трудности, нанося вред немецкой экономике, которая измеряется десятками миллиардов евро».

Трифкович подчеркнул, что европейские лидеры показали себя очень слабыми и неспособными к связному стратегическому предвидению и что, подчиняясь диктату из США, они подорвали позиции ЕС как независимого игрока в геополитическом и экономическом смысле.

Ещё более категорично высказался депутат Европарламента Эмерик Шопрад.

«США пытаются разрушить возможности появления многополярного мира, — сказал он. — Они хотят получить однополярный мир. Поэтому было принято решение напасть на Югославию, на Ирак и на Ливию. Проект США состоит прежде всего в построении однополярного мира. Идёт глобализация под эгидой США, чтобы противодействовать расширению влияния Китая и избежать восстановления влияния РФ в геополитической сфере».

Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM, он заявил, что осуждает позицию тех членов ЕС, которые последовали за Терезой Мэй, объединившись против России.

«Я категорически с этим не согласен и думаю, что это большая ошибка, которая наносит ущерб миру, — заявил Шопрад. — Это ошибка со стороны тех стран, которые решили последовать за госпожой Мэй. Они должны изменить свою позицию».

Раскритиковал американскую внешнюю политику и ещё один участник пресс-конференции — вице-президент «Швейцарской народной партии» Оскар Фрейзингер.

«Сегодня в мире гегемония США, — констатировал он. — Они говорят, что они мировой жандарм. Но они создали хаос, разрушили страны. Думаю, это не совсем то, чем должен заниматься жандарм — охранитель порядка».

Критикуя проводимую США политику глобализма, он добавил:

«Если вы хотите сохранить самобытность, вам нужны границы. Без границ не будет самобытности. Если у вас различная самобытность, есть многообразие, а если есть многообразие, есть выбор, а если есть выбор — есть свобода. Вот чего американцы не понимают».

Напомним, что предыдущее заседание Международного консервативного клуба состоялось 13—14 июня 2017 года в Милане. Его организаторами выступили российская «Партия Дела» при поддержке итальянской партии «Лига» (ранее — «Лига Севера»). Участники клуба отмечают важность взаимного общения современных консервативных сил для лучшего понимания позиций друг друга и объединения усилий против проекта неолиберальной глобализации, которая, по мнению консерваторов, требует от государства отказа от защиты своей экономики и суверенной внешней политики.