Бухарест, 5 апреля, 2018, 17:59 — ИА Регнум. «Мы хотим, чтобы Россия к нам относилась с таким же уважением, как Румыния (которая на официальном уровне считает Молдавию «вторым румынским государством», которое надо ликвидировать и присоединить к «первому», — прим. ИА REGNUM )», — заявил в интервью румынскому изданию Libertatea премьер-министр Молдавии Павел Филип.

Минобороны России Оперативная группа российских войск (ОГРВ) в Приднестровской Молдавской Республики

Молдавский премьер сказал, что в последнее время Молдавия впервые осмелилась продемонстрировать «большое достоинство» в отношениях с Россией.

«Я понимаю, что Россия — огромная страна, Республика Молдова меньше, но мы независимое и суверенное государство. Мы преодолели тот период, когда должны были бояться Российскую Федерацию», — заявил Филип.

Теперь Молдавия, по его словам, «во всеуслышание» заявляет, что Россия «нарушает нейтралитет Республики Молдова», отказываясь выводить свои войска, поддерживающие мир в Приднестровье.

«Мы будем абсолютно последовательны и будем и впредь требовать вывода иностранных войск, российских войск, с территории Республики Молдова», — добавил Павел Филип.

ИА REGNUM напоминает, что Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».

Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинёв до сих пор не объявил.