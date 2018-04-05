Москва, 5 апреля, 2018, 17:12 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») намерен направить запрос в надзорные органы в связи с работой обменного пункта криптовалют в Москве.

Биткоин

«Честно говоря — удивлен. Лично созванивался с заявителем, чтобы уточнить по ситуации. Правда, есть человек, есть обращение. Согласно закону «О статусе депутата», должен отреагировать. Готовлю депутатский запрос в надзорные органы», — написал Ионин в соцсети.

К депутату обратились жители Москвы, они и сообщили об открывшемся возле Курского вокзала первого в стране обменном пункте криптовалют.

В обращении говорится, что «пункт обмена открылся несколько недель назад, в одном ряду со стандартным набором привокзального фаст-фуда — шаурмы, курицы-гриль и хачапури», отметил парламентарий.

Возмущение граждан «вызвал курс биткоина, который покупают за примерно 300 тыс. рублей, а продают за 450 тыс. рублей».

"Также в обращении указывается, что оборот криптовалют пока никак не легализован в России, но в данном случае применяется в качестве альтернативного средства платежа», — пишет депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуму был внесен пакет законопроектов, которые позволят регулировать рынок новых объектов экономических отношений («токены», «криптовалюта» и так далее), обеспечить правовые условия для совершения и исполнения сделок в цифровой среде («смарт-контракты», «самоисполняемые» сделки и так далее) и предоставить защиту гражданам и юридическим лицам по таким сделкам.

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