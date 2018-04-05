Москва, 5 апреля, 2018, 15:43 — ИА Регнум. Российский рубль 5 апреля неактивно отступает в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Как показывает практика последних нескольких дней, в первой половине дня «россиянин» остается под давлением, но на вечерней сессии пара доллар/рубль теряет все дневное преимущество», — сказала эксперт.

Аукционы Минфина РФ по размещению ОФЗ, завершившиеся накануне, прошли успешно. Однако уже вторую неделю подряд эффекта для валютного рынка с этой стороны не видно.

«Российский долг все еще остается привлекательным для нерезидентов и местных покупателей, однако рубль под эти приобретения покупается очень аккуратно и осторожно», — отметила Бодрова.

Нельзя исключать, что это связано с высокой степенью вероятности осложнения геополитического риска, который на этой неделе отошел для рынков капитала на второй план.

«5 апреля доллар США стоит 57,50 руб. (+0,2%). Евро торгуется по 70,60 руб. (+0,05%). Доллар США закроет сегодняшнюю сессию в пределах 57,40−57,95 рубля, евро финиширует в границах 70,50−71,00 рубля», — считает эксперт.

Добавим, официальные курсы ЦБ РФ на пятницу, 6 апреля, составляют 57,57 руб. за американскую валюту и 70,59 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 19 и 36 копеек соответственно.

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