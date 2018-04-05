Канны, Франция, 5 апреля, 2018, 15:44 — ИА Регнум. Ежегодный Каннский кинофестиваль начнется с показа фильма иранского режиссера «Все это знают», сообщает агентство Prensa Latina со ссылкой на оргкомитет фестиваля.

Nikita~commonswiki Красная дорожка Каннского кинофестиваля

Фильм «Все это знают» (Todos lo saben) снят иранским режиссером Асгаром Фархадом в Испании. В главных ролях — испанские звезды Пенелопа Крус и Хавьер Бардем, а также аргентинский актер Рикардо Дарин. Это психологическая драма об истории испанки, жизнь которой круто повернется, когда она вернётся на родину из Южной Америки.

Организаторы подчеркивают, что впервые с 2004 года фестиваль откроется показом фильма не на английском или французском языке. По их словам, режиссер Фархади — «один из самых влиятельных кинематографистов в Иране и наиболее признанный на международном уровне как за его сценарии, так и за виртуозность его реализма при постановке сцен».

Среди наград Асгара Фархада — два «Оскара», «Золотой глобус» и приз Каннского кинофестиваля за лучший сценарий. Среди его самых известных картин — «Прошлое», «Коммивояжер».

71-й по счету ежегодный международный кинофестиваль в Каннах пройдет с 8 по 19 мая этого года. Жюри будет возглавлять австрийская актриса Кейт Бланшетт.