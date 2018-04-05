Москва, 5 апреля, 2018, 14:33 — ИА Регнум. Признать непричастность России к отравлению британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери некоторые силы в британской элите не могут — это означает отставку правительства Терезы Мэй, считает шеф-редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Команда

Последнее сообщение британских СМИ, о том, что спецслужбы якобы нашли российское место производства «Новичка», конечно, не соответствует действительности. Просто Британия сейчас пытается при плохой игре делать хорошую мину.

Начать хотя бы с того, что известная лаборатория «Портон-Даун» не смогла подтвердить российское происхождение боевого отравляющего вещества «Новичок». Следующим фактором выступило то, что министерство иностранных дел Британии удалило сообщение в Twitter недельной давности о том, что к химатаке причастна Россия.

Сейчас некоторым силам в британской элите необходимо поддерживать этот антироссийский скандал, потому что его крах означает отставку правительства Терезы Мэй. И крупные разбирательства внутри самой британской элиты.

Ранее британская газета The Times со ссылкой на источники в спецслужбах сообщила о том, что местонахождение секретной лаборатории, где было произведено отравляющее вещество «Новичок», установлено «с высокой степенью вероятности».

Точное место, где находится лаборатория, источники не раскрывают, однако речь идет о России. Установить вероятное место специалисты якобы смогли при помощи научного анализа и разведданных.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были госпитализированы 4 марта в Великобритании с подозрением на отравление сильнодействующим ядом. Британские власти обвинили в нападении на Скрипалей Россию. Москва отвергает эти обвинения, указывая на их бездоказательность.