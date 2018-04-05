Волгоград, 5 апреля, 2018, 12:43 — ИА Регнум. Жители микрорайона Песчанка в Советском районе Волгограда отчаялись добиться от городских властей нормальной дороги. Теперь вся надежда — на президента, которого просят «найти пять минут» и повлиять на администрацию города.

Цитата видео YouTube пользователя Иван Москвичёв Окраина города Волгограда

Ролик, записанный одним из местных жителей, появился на YouTube 4 апреля и уже набрал около 3,5 тыс. просмотров.

Автор видео снял улицу Палиошвили, по которой, как видно, передвигаться можно разве что в высоких резиновых сапогах или на тракторе.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Осталось только к вам обратиться, местные власти нас не слушают, — говорится в видеообращении. — Съемка ведется в поселке Песчанка, город Волгоград, Советский район, это черта города. Сегодня 4 апреля 2018 года. Вот по такой дороге мы ходим и ездим. Мы находимся на улице Палиашвили».

По словам автора обращения, асфальт на этой улице все же есть — часть дороги, на подъезде к памятнику жертвам Сталинградской битвы, который был установлен в 1996 году на средства австрийских общественных организаций как символ примирения и посвящен всем погибшим, построили те же австрийцы, и дорога до сих пор в нормальном состоянии.

«А вот несчастные 800 метров не могут даже щебенкой защебенить. Вот так и ходят люди на автобус, дети в школу по такой дороге. Владимир Владимирович, пожалуйста, найдите пять минут, сделайте звонок в администрацию Волгограда, скажите им, чтобы сделали дорогу на улице Палиашвили. Больше уже обращаться не к кому. Писали, приходят отписки — чемпионат, денег нет. Терпения уже нет», — призывает автор обращения.

«Такая дорога на улице Палиашвили всю жизнь, — цитирует автора обращения Ивана Москвичева портал V1.ru. — Мы уже не раз жаловались в администрацию, но получали очень лаконичный ответ: «Денег нет. Вам уже поставили освещение». В прошлом году нам грозились сделать нормальный асфальт, но потом снова отмахнулись: чемпионат мира важнее. Все, что скрыто от глаз туристов, может подождать. А нам, если честно, этот праздник футбола по барабану. Вчера я еле-еле пробрался к своему дому, а потом плюнул и решил записать обращение к президенту. По такой дороге проедет не каждая машина, а что уже говорить про несчастных пешеходов.

Отметим, что Песчанка входит в состав Волгограда еще с советских времен, но статуса отдельного населенного пункта село лишилось в 2010 году. Это село вписано историю Сталинградской битвы: здесь шли ожесточеннейшие бои, следы которых можно обнаружить и теперь, спустя десятки лет. Помимо памятника жертвам Сталинградской битвы, здесь есть две братские могилы советских воинов.

Между тем в регионе в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, матчи которого пройдут в том числе и в Волгограде, за последние несколько лет на дороги были потрачены миллиарды рублей. Так, только в 2016 году сумма затрат на дороги в городе-герое составила более 3 млрд рублей, было приведено в порядок 1,5 млн кв. метров дорожного полотна, примерно такие же объемы — в 2017-м.

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На 2018 год запланировано привести в порядок 54 трассы общей протяжённостью более 58 километров — на сумму около миллиарда рублей.