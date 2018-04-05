Филиппины, 5 апреля, 2018, 08:43 — ИА Регнум. У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,9, сообщает Геологическая служба США (USGS).

zeml.info Землетрясение

Подземный толчок был зафиксирован в 03:53 по местному времени (6:53 мск) в районе острова Минданао. Эпицентр землетрясения располагался 45 километрах к юго-востоку от населенного пункта Таррагона.

Очаг землетрясения залегал на глубине 64,4 километра. О жертвах или разрушениях не сообщалось.

Накануне землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в Тихом океане возле берегов Новой Зеландии.

Эпицентр землетрясения находился в 90 км южнее острова Рауль (островная дуга Кермадек, Новая Зеландия). Угроза цунами не объявлялась.