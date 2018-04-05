Москва, 5 апреля, 2018, 08:15 — ИА Регнум. Правительство РФ увеличило уставной капитал ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) для реализации инвестиционных проектов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Artem Svetlov РЖД. Железнодорожняя станция

Согласно распоряжению уставный капитал ОАО «РЖД» увеличен на 25,9 млрд рублей для реализации инвестпроектов по развитию железнодорожной инфраструктуры общего пользования.

Также выделенные средства будут направлены на развитие железнодорожной инфраструктуры Московского транспортного узла (6,3 млрд рублей), на комплексную реконструкцию участка им. М. Горького — Котельниково — Тихорецкая — Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла (9,51 млрд рублей).

Кроме того, часть средств пойдет на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань (0,09 млрд рублей), комплексное развитие участка Междуреченск — Тайшет Красноярской железной дороги 10 млрд рублей).

Отмечается, что финансовые средства предусмотрены в федеральном бюджете РФ на 2018 год.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ периодически увеличивает уставной капитал РЖД. Так, в октябре 2017 премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал указ об увеличении уставного капитала РЖД на 13,15 млрд для исполнения инвестиционных проектов, а в апреле он был увеличен на 29,78 млрд рублей.

Напомним, устав ОАО «РЖД» был утверждён постановлением правительства РФ от 18 сентября 2003 года №585.

Правительство РФ имеет право вносить изменения, касающиеся размера уставного капитала РЖД и количества размещённых акций.

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