Москва, 5 апреля, 2018, 07:23 — ИА Регнум. В начале апреля биткоин торгуется на уровне чуть ниже 7000 долларов за монету. Уровень ментального сопротивления прорвался 3 апреля, и в тот же день цена ушла на уровни 7400−7500. Тем не менее, медведи превалируют на рынке, и участники торгов пытаются нащупать новое дно, заявил корреспонденту ИА REGNUM президент Singapore Castle Family Office Эльдияр Муратов.

Криптовалюта

В период с января по конец марта цена биткойна упала более чем на 13 тыс. 400 долларов Объем продаж Биткоина в I квартале 2018 составил порядка 119 млрд долларов. Стресс и грусть для одних и реальная возможность перехватить инициативу для других.

«За первый квартал 2018 года мир увидел как rриптовалютный рынок боролся в условиях растущего контроля со стороны регулирующих органов, поскольку ключевые рынки по всему миру пытаются получить полный контроль в этой нише.

Комиссии по ценным бумагам и биржам в таких странах, как Великобритания, Южная Корея, и Китай пытаются утвердить свою систему контроля над криптовалютами, подчеркнув, что к ним применяются законы о ценных бумагах», — пояснил Муратов.

Технически следующим уровнем сопротивления биткоина к доллару США индикативно рассматривается на уровне 7900 долларов США за монету. Ранее этот уровень выступил в качестве поддержки.

«На сегодняшний день наблюдается нехватка сил для перехода на более высокие уровни с глубокой берлоги медведей, в котором он находился.

Если цена на биткоин получит необходимый импульс для преодоления сопротивления на уровне 7900 долларов, то вероятно можно будет увидеть ралли вплоть до уровня 10 тыс. долларов», — считает эксперт.

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