Москва, 5 апреля, 2018, 07:18 — ИА Регнум. Торги по нефти завершились 4 апреля в небольшом минусе, хотя в ходе европейских торгов цена на Brent падала на 1,9%, до $66,68, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Падение цен было вызвано эскалацией торговой войны США с Китаем. Китай объявил о 25% налоге на импорт США на общую сумму $50 млрд.

Падение остановилось около ключевой поддержки $66,50. Цена отскочила от $66,68 на данных минэнерго США и возвращении аппетит к риску.

После падения котировок рынок проигнорировал увеличение запасов дистиллятов и добычи нефти.

Согласно еженедельным данным минэнерго США, запасы нефти за неделю с 24 по 30 марта сократились на 4,617 млн до 425,332 млн баррелей (прогноз был +0,246 млн баррелей).

Запасы бензина сократились на 1,116 млн до 238,477 млн баррелей (прогноз был — 1,5 млн баррелей).

Запасы дистиллятов выросли на 0,537 млн до 129,491 млн баррелей (прогноз был на 1,3 млн баррелей). Добыча нефти в стране увеличилась на 27 тыс., до 10,460 млн баррелей.

Сегодня, 5 апреля, баррель Brent стоит 68,36 (+0,22%). Ситуация на нефтяном рынке стабилизировалась. Цена сходила к поддержке 66,50. Теперь покупатели постараются поднять цену до 69,00.

Напомним, 4 апреля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 0,14%, до $68,02 за баррель, WTI — на 0,20%, до $63,33 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июне 2018 года на СПбМТСБ составляет $63,46 за баррель.

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