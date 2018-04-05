Париж, 5 апреля, 2018, 03:09 — ИА Регнум. С 3 aпреля в департаменте Дром стартовал рабочий визит возглавляемой председателем Национального собрания Нагорно-Карабахской Республики Ашотом Гуляном делегации во Францию.

nankr.am Ашот Гулян (второй справа)

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Национального собрания НКР, в составе делегации находятся руководитель парламентской фракции «Родина» Артур Товмасян, мэр города Мартуни Мгер Хачатрян и постоянный представитель НКР во Франции Ованнес Геворкян.

В мэрии города Бур-ле-Валанс делегацию Нагорного Карабаха приняла мэр города Марлен Мурье. Выразив признательность за прием, Ашот Гулян отметил, что между городами Карабаха и Франции развивается непрерывное сотрудничество и Бур-ле-Валанс — один из успешных примеров взаимодействия в гуманитарной сфере. Марлен Мурье в свою очередь отметила важность непосредственных контактов, подчеркнув, что с прошлого года они пытаются подкрепить сотрудничество конкретными программами, в частности, организовать ярмарку товаров, произведенных в Карабахе и, в частности, в Шуши.

Затем в мэрии Валанса члены делегации встретились с мэром города Николя Дарагоном. Мэр Валанса поприветствовал председателя парламента Нагорного Карабаха и выразил готовность развивать сотрудничество между городами-побратимами с учетом приоритетов взаимодействия в сфере образования и культуры.

Ашот Гулян поблагодарил за прием, отметив, что в Нагорном Карабахе высоко оценивают дружественные связи с французскими городами и эти отношения не нуждаются в искусственной политизации. По его словам, органы общественного и местного самоуправления Карабаха нуждаются в совершенствовании организации своих работ и в этом контексте ищут возможности обмена опытом с развитыми демократическими странами и городами.

На встречах присутствовали заместитель консула Республики Армения в Лионе Гаяне Манукян, руководитель Круга дружбы «Франция-Арцах» Франсуа Рошблуан, представители армянской общины.

В рамках децентрализованного сотрудничества между Нагорным Карабахом и Францией были установлены дружественные отношения между городами Валанс и Степанакерт (17-го мая 2015 г.), Бур-ле-Валанс и Шуши (5-го октября 2014 г.).

На визит Ашота Гуляна во Францию поспешил отреагировать Азербайджан. По словам главы пресс-службы МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева, посольство Азербайджана во Франции направит ноту МИД этой страны, «в которой заявит решительный протест официального Баку в связи с визитом Ашота Гуляна».

По словам Гаджиева, систематический характер подобных визитов порождает вопрос о беспристрастности Франции как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ и «ставит под сомнение авторитет и надежность Франции на международном уровне и у азербайджанской общественности».

«Отныне азербайджанская сторона будет исходить из принципа взаимности в отношениях с Францией», — приводит слова Гаджиева Trend.