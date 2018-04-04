Ереван, 5 апреля, 2018, 01:55 — ИА Регнум. К 2030 году Армения намерена полностью удовлетворить свои внутренние потребности в электроэнергии за счет атомной электростанции и возобновляемых источников энергии, отказавшись от более дорогого электричества, вырабатываемого за счет сжигания газа. Об этом заявил заместитель министра энергетики и природных ресурсов Армении Айк Арутюнян.

Он пояснил, что электроэнергия, производимая теплоэлектростанциями будет полностью экспортироваться.

Замминистра энергетики также сообщил, что консорциум, состоящий из нидерландской компании Fotowatio Renewable Ventures B.V. и испанской компания FSL Solar S.L., выиграл тендер на строительство солнечной электростанции «Масрик-1» близ общины Мец Масрик, что недалеко от города Варденис. Строительство станции мощностью в 55 МВт, которая в год обеспечит объем электроэнергии в 120 миллионов кВт/ч, планируется завершить к 2019 году. В общей сложности будет установлено более 170 тысяч солнечных панелей.

Еще более важной является цена электроэнергии, которую планируется производить: консорциум будет продавать электроэнергию в Армении по цене 20,1 драма за 1 кВт/ч. Для сравнения, малые гидроэлектростанции продают электричество того же объема по цене 23,8 драма за 1 кВт/ч, Ереванская ТЭЦ — за 31 драм, а население платит 44,98 драма за 1 кВт/ч электричества, потребляемого в их домах днем (ночной тариф составляет 34,98 драма).

«Можно сказать, что эта программа сломала все возможные стереотипы, которые существовали в связи с технологиями солнечной энергетики — что они дорогостоящие, что для этого Армении нужно время. Теперь у нас, фактически, будет очень дешевый тариф», — приводит слова замминистра azatutyun.am.

По словам Айка Арутюняна, цель правительства состоит в том, чтобы к 2030 году получать около 70% от общей электроэнергии, потребляемой в Армении, из возобновляемых источников энергии (включая солнечные установки и гидроэлектростанции), а остальные 30% от атомной электростанции.

Прозвучал вопрос о том, не является ли Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, подписанное между Арменией и Европейским союзом в ноябре прошлого года, препятствием для функционирования Армянской атомной электростанции.

«В соглашении нет другого пункта по АЭС, который является секретным. Написано, что Республика Армения должна как можно скорее представить дорожную карту для выведения атомной электростанции из эксплуатации, только это», — сказал Айк Арутюнян, добавив, что указанный документ не лишает Армению права на новую атомную электростанцию.

Заместитель министра также коснулся недавних обсуждений по поводу цены на газ, заявив, что иранская сторона предлагает более высокую цену, чем российский «Газпром».