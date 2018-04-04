Москва, 5 апреля, 2018, 01:42 — ИА Регнум. Намерение забрать Юлию Скрипаль из Великобритании в Россию высказала ее двоюродная сестра Виктория Скрипаль в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Великобритании

«На данный момент у меня есть одна задача — полететь туда и забрать Юлию, хотя бы Юлию», — сказала Виктория Скрипаль.

При этом женщина уточнила, что с ее дядей — Сергеем Скрипалем — «все намного сложнее». По ее словам, Юлия Скрипаль (является гражданкой России) не причастна к каким-либо политическим интригам.

Скрипаль отметила, что она не располагает какой-то дополнительной информацией.

«Мне известно только то, что известно всем», — сказала Виктория.

Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были госпитализированы с диагнозом «отравление неизвестным веществом» в городе Солсбери (Великобритания) 4 марта. В дальнейшем Лондоном было заявлено, что оба отравлены нервно-паралитическим ядом.

Сергей Скрипаль находится в коме, а Юлия пришла в себя 29 марта. Британские власти заявили, что она может говорить и ей гораздо лучше.

4 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посольство РФ в Лондоне связалось с Викторией Скрипаль. Российские дипломаты сообщают ей имеющуюся у Москвы информацию о состоянии здоровья ее близких.

Захарова уточнила, что Скрипаль собирается приехать в Великобританию и навестить своих родных. По ее словам, Виктория сейчас оформляет необходимые документы, которые «должны быть готовы сегодня».

«Исходим из того, что это гуманитарная ситуация, находящаяся вне каких-либо рамок, — сказала Захарова. — Со своей стороны готовы оказывать Виктории Скрипаль всю необходимую помощь и консульское содействие во время пребывания в Великобритании».

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