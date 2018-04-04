Ереван, 5 апреля, 2018, 00:25 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян провел 4 апреля совещание, на котором обсуждался доработанный вариант проекта документа «Стратегия развития Армении 2030».

President.am Серж Саргсян

Как сообщает пресс-служба президента Армении, к разработке этого документа были привлечены республиканские исполнительные органы, которые до этого провели многочисленные секторальные тематические дискуссии через созданные рабочие группы.

В начале совещания Саргсян затронул ряд принципиальных вопросов, имеющих решающее значение для достижения перспективных целей развития Армении, вокруг которых с участниками обсуждения были достигнуты договоренности в том же формате на прошлой встрече.

«В частности, хочу подчеркнуть обеспечение стабильного и высокого инклюзивного экономического роста, который должен быть ощутим для каждого гражданина Армении, а также для достижения наших общенациональных целей — разработка четких и измеримых мероприятий с целью увеличения численности населения Армении до 4 миллионов к 2040 году и установление промежуточных целевых показателей до 2030 года. Мы договорились, что до 2030 года приложим усилия для развития человеческого капитала, то есть, нужно значительно увеличить суммы, выделяемые на образование и здравоохранение.

Мы взяли на себя обязательство, и в программу должен быть включен пункт по созданию до 2030 года нескольких сотен тысяч рабочих мест, при этом будут высокие зарплаты. В программу в особенности должен быть включен вопрос если не сведения к нулю, то значительного сокращения уровня безработицы среди молодежи. Созданием новых рабочих мест и повышением имеющихся зарплат мы должны добиться существенного сокращения уровня бедности.

Это очень важная задача. Мы здесь должны проделать значительную работу по улучшению дел в нашем налоговом поле, а также повышению соотношения налоги/ВВП. Мы в более сжатые сроки, а не до 2030 года, должны добиться существенного сокращения тени и внедрения документооборота, без чего мы не сможем улучшить соотношение налоги/ ВВП, что просто обязательно для совершения бюджетных расходов.

Мы поговорили и о том, что основным направлением нашей налоговой политики должен быть переход налогового бремени от прямых к непрямым налогам. Думаю, что и это очень важно, поскольку если мы прогнозируем рост на уровне 5% или выше, то наша экономика должна быть конкурентоспособной. Если мы считаем одним из наших основных направлений стимулирование экспорта и создание за счет экспорта рабочих мест, естественно, мы должны быть конкурентоспособными.

И в этом смысле мы также должны подумать, когда дать старт этой налоговой политике, то есть переходу от прямых к непрямым налогам. И я думаю, что в окончательном документе нам нужно будет также установить для себя определенные временные цели», — сказал президент, подчеркнув, что документ должен быть видимым, понятным как для всех членов правительства, так и для граждан. По убеждению президента, в случае поддержки со стороны граждан прилагаемые усилия будут гораздо более эффективными».

В свою очередь, премьер-министр Карен Карапетян кратко представил ход и результаты проделанных работ, отметив, что разработана амбициозная и реалистичная программа, в которой отражены цели и шаги в направлении развития экономики и изменения качества жизни в стране.

Вице-премьер, министр международной экономической интеграции и реформ Армении Ваче Габриелян и заместитель министра экономического развития и инвестиций Армении Тигран Хачатрян в ходе совещания представили целевые показатели и основные подходы стратегии Армении до 2030 года.

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