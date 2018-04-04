Алжир, 5 апреля, 2018, 00:04 — ИА Регнум. Международному сообществу необходимо активизировать усилия по оказанию гуманитарной помощи беженцам с оккупированной Марокко территории Западной Сахары. Об этом говорится в заключительном коммюнике VI-ой международной конференции «Право народов на сопротивление: случай сахарского народа», состоявшейся в Алжире, передаёт Sahara Press Service.

EU Civil Protection and Humanitarian Aid Operations Дети — беженцы из Западной Сахары

Как сообщается, участники конференции в своём заявлении осудили нарушения прав человека в регионе со стороны властей Королевства Марокко.

В коммюнике содержится призыв к ООН, Европейскому союзу, Африканскому союзу, неправительственным организациям и международным правозащитникам «обеспечить защиту и уважение прав человека на оккупированной территории Западной Сахары» и добиться «немедленного освобождения всех сахарских политических заключённых в марокканских тюрьмах и расследования дел о пропавших».

Участники конференции также призвали ООН, её специализированные учреждения и все международные гуманитарные организации обеспечить оказание необходимой гуманитарной помощи западно-сахарским беженцам.

Кроме этого, в принятом коммюнике осуждается политика двойных стандартов Европейского союза в отношении Западной Сахары и содержится призыв к правительствам стран — членов ЕС соблюдать международное право и безоговорочно выполнять решения суда ЕС от 21 декабря 2016 года и от 27 февраля 2018 года, в соответствии с которыми действие соглашений между ЕС и Марокко, касающихся эксплуатации природных ресурсов, не должно распространяться на оккупированную королевством территорию Западной Сахары.

В конференции приняли участие более 100 иностранных делегатов, представляющих 53 страны мира.