Москва, 5 апреля, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 5 апреля, Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект о блокировке сайтов с клеветнической информацией, сообщает ИА REGNUM.

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Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов «Единой России» во главе с председателем комитета по безопасности Василием Пискарёвым. Поправки предлагается внести в законы «Об исполнительном производстве» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Авторы документа намерены таким образом повысить «уровень исполнения исполнительных документов».

Предлагается механизм блокировки интернет-ресурсов, на которых размещена информация, признанная судом порочащей честь и достоинство граждан или деловую репутацию юридических лиц.

Согласно документу, если распространители такой информации не удалили ее в установленный судом срок, судебный пристав принимает постановление об ограничении доступа к этим сведениям и передает его в Роскомнадзор.

Ведомство в течение суток заблокирует распространение в интернете информации, которую суд признал порочащей честь, достоинство и деловую репутацию граждан и компаний.

Механизмы разблокировки сайтов в поправках не предусмотрены, однако, по словам Пискарёва, сделать это будет возможно по решению суда.

Сейчас судебные приставы не могут обратиться в Роскомнадзор, потому что это не прописано в законе.

«Они могут использовать только те механизмы исполнения, которые напрямую им даны в законодательстве, а обращение в Роскомнадзор для блокировки информации сейчас не предусмотрено», — указал автор.

Инициатива о блокировке сайтов с клеветой имеет технический характер и предназначена для устранения неопределенностей в правоприменении законодательства при исполнении судебных решений по искам о защите чести, достоинства и деловой репутации, отметил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).