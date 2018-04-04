Воронеж, 4 апреля, 2018, 17:46 — ИА Регнум. Беспрецедентное по объемам строительство объектов социальной сферы, решение транспортных вопросов, коммунальных проблем — эти и другие задачи поставил в своей программе, представленной сегодня, 4 апреля, депутатам Воронежской городской думы Вадим Кстенин в качестве кандидата на пост мэра Воронежа. Как сообщало ИА REGNUM, по итогам голосования за кандидатуру Кстенина проголосовали 25 депутатов, и большинством голосов он был избран на пост главы города.

Пресс-служба администрации городского округа город Воронеж Вадим Кстенин представляет свою программу развития Воронежа в гордуме

Начиная свое выступление, он обратил внимание на то, что программа «является не декларативной, там мало пустых лозунгов, а весь упор сделан на конкретные мероприятия с расчетом необходимых ресурсов и пониманием, где мы изыщем необходимое финансирование», а также отметил, что постулаты программы, после соответствующего одобрения и публичных обсуждений, должны лечь в основу муниципальных программ.

«В этом году начнется и продолжится уже начатое в своем роде беспрецедентное по своим объемам строительство социальных объектов. Практически все объекты с федеральными средствами будут финансироваться из пропорции 85−15 (как вы понимаете 85 — это федеральная доля, 15 — консолидированный бюджет Воронежской области). Это достаточно комфортные условия для бюджета городского округа», — отметил Кстенин.

Он также отметил. что большое внимание в его программе уделено развитию автодорог и решению транспортных проблем города.

«В прошлом году я выступил идеологом разработки перспективного плана развития автомобильных дорог города, который лег в основу откорректированной программы развития транспортной инфраструктуры. Есть четкое понимание приоритетов развития улично-дорожной сети, мы уже приступили к последовательной реализации заявленных мероприятий. 2018 год должен стать основополагающим для подготовки проектно-сметной документации и разработки необходимых проектов планировки территорий. В 2019 году проведем активную заявочную кампанию по линии Минтранса, в том числе будет возможность использовать средства программы «Безопасные и качественные дороги» на объекты капитального строительства и реконструкции улично-дорожной сети и инженерных сооружений. Будет завершена реконструкция развязки на 9 Января и начата реконструкция с расширением путепровода на улице Ленина», — конкретизировал планы докладчик.

Вадим Кстенин отметил, что парк коммунальной техники комбинатов благоустройства значительно обновлен, однако признал: проблемы остаются.

«И дело здесь не только в работе комбинатов благоустройства, хотя нам и удалось повысить кратно эффективность их работы вместе с уровнем обеспеченности ресурсами. Нам предстоит публично и открыто проявить свою жесткую позицию по отношению к управляющим организациям и провести совместную работу по повышению эффективности их работы. Нынешняя снежная зима обострила проблемы ненадлежащего содержания общедомового имущества, нехватка ресурсов — и зачастую просто неспособность и нежелание некоторых из них работать над повышением качества обслуживания населения. Сейчас проводится работа по ресурсному обеспечению комбинатов благоустройства малой коммунальной техникой. Задача — кратно повысить качество содержания тротуаров и общественных пространств. Уже закуплено большое количество урн, установить их планируется в апреле-мае», — рассказал Вадим Кстенин.

Обратил внимание глава города и на состояние ливнёвок: чтобы решить эту проблему, по его словам, планируется создать собственное предприятие по содержанию ливневой канализации — за счет перераспределения внутренних резервов и повышения эффективности их использования, а также за счет средств дорожного фонда Воронежской области. Он также напомнил, что городу уже удалось в этом году получить субсидии в рамках областной адресной инвестиционной программы на реализацию ряда мероприятий в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Что касается уровня услуг в сфере водоснабжения — водоотведения и теплоснабжения, то, по словам Кстенина, в ближайшие пять лет здесь есть возможность «серьезного прорыва». Помогут в этом инвесторы.

«Совместно с депутатским корпусом впервые публично отработаны мероприятия по формированию новой инвестиционной программы ООО «РВК-Воронеж» на 2019−2024 годы: предстоит пройти трудный путь согласования тарифообразования. Готовится концессия тянущего нас на дно МКП «Воронежтеплосеть» с объёмом инвестиций не менее 3 млрд рублей в течение пяти последующих лет».

В планах — возможный запуск в Воронеже пилотного проекта «Умный город. Успешный регион» под эгидой Центра стратегических разработок.

«Лично возглавляю рабочую группу. Всего два города-миллионника выбраны пилотными, объем возможного финансирования может составить 5 млрд руб. И поскольку начинали эту работу мы совместно с Александром Викторовичем Гусевым(врио губернатора, ранее — мэр Воронежа — прим. ИА REGNUM ), то есть общее понимание, что большая часть суммы может быть направлена именно на создание системы умного транспорта, в том числе и обязательное обновление всего подвижного состава с учетом маломобильных групп населения», — пояснил Кстенин.

«Проблемы переселения граждан из аварийного жилья тоже нашли отражение в моей программе. За пять лет все дома, признанные аварийными на сегодня, должны быть расселены, нам это под силу (только в этом году планируем расселить 22 из 65, замечу, что удалось достичь договоренности с региональным правительством о беспрецедентном уровне софинансирования этих мероприятий: на 400 млн региональных — 200 млн муниципальных)», — рассказал Вадим Кстенин, отметив, что необходимо «снять все юридические и административные барьеры, не позволяющие эффективно работать программам развития застроенных территорий, а это самый эффективный механизм расселения аварийных домов».

«Нет ни одной региональной программы, в которой городской округ не участвовал бы. По ряду программ в город идет подавляющее большинство средств. Мы не намерены снижать нашей активности», — добавил Вадим Кстенин.

«Считаю, что наш город должен немедленно получить значительный импульс в своем развитии, а без повышения инвестиционной привлекательности, эффективности работы с имеющимися ресурсами, без сокращения неэффективных расходов — это будет невозможно», — завершил выступление Вадим Кстенин.

Добавим, что Вадим Кстенин фактически руководил городом с приставкой «врио» с 25 декабря, после того как пост мэра покинул Александр Гусев, занявший должность врио губернатора. Именно Вадима Кстенина называли основным претендентом на пост главы города, что он и доказал, обойдя шестерых конкурентов в конкурсе. Сегодня, 4 апреля, гордума приняла окончательное решение: Вадим Кстенин был избран мэром Воронежа.